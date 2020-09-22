Газизов назвал слухами информацию о переходе Бакаева в «Динамо»
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Соответствующую информацию ранее во вторник распространил «Спорт-Экспресс». Если верить этому изданию, представители футболиста недовольны размером его зарплаты.
«Бакаева предложили «Динамо»? Я даже не буду это комментировать. Можно ли сказать, что вмешиваются агенты? Не могу ничего сказать. Только скажу, что это всё слухи», — цитирует Газизова Sport24.
Ранее сообщалось, что гендиректор «Спартака» прокомментировал слухи о продлении контракта с Николаем Рассказовым.