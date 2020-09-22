Газизов назвал слухами информацию о переходе Бакаева в «Динамо»

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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов отказался подробно комментировать слухи о продаже одного из лидеров команды — Зелимхана Бакаева — в московское «Динамо».
Газизов назвал слухами информацию о переходе Бакаева в «Динамо»
  • © официальный твиттер футбольного клуба "Уфа"

Соответствующую информацию ранее во вторник распространил «Спорт-Экспресс». Если верить этому изданию, представители футболиста недовольны размером его зарплаты.

«Бакаева предложили «Динамо»? Я даже не буду это комментировать. Можно ли сказать, что вмешиваются агенты? Не могу ничего сказать. Только скажу, что это всё слухи», — цитирует Газизова Sport24.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Спартака» прокомментировал слухи о продлении контракта с Николаем Рассказовым.

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