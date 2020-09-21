Гендиректор «Спартака» прокомментировал информацию о продлении контракта с Рассказовым

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о продлении контракта с защитником команды Николаем Рассказовым.

«Мы всегда предлагали Рассказову контракт. Думаю, всё будет нормально. Не совпадают условия клуба и агентов? Это внутренняя кухня, я не буду это комментировать», — цитирует Газизова Sport24.

Он также отметил, что решать вопрос о выступлении игрока за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге будет тренерский штаб.

Рассказов является воспитанником красно-белых. На его счету 50 матчей, два гола и одна передача в составе красно-белых.

Действующее соглашение Рассказова со «Спартаком» завершается летом 2021 года.

Ранее агент Рассказова подтвердил, что «Спартак» предложил футболисту новый контракт.