Гендиректор «Спартака» прокомментировал информацию о продлении контракта с Рассказовым
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«Мы всегда предлагали Рассказову контракт. Думаю, всё будет нормально. Не совпадают условия клуба и агентов? Это внутренняя кухня, я не буду это комментировать», — цитирует Газизова Sport24.
Он также отметил, что решать вопрос о выступлении игрока за «Спартак-2» в Футбольной национальной лиге будет тренерский штаб.
Рассказов является воспитанником красно-белых. На его счету 50 матчей, два гола и одна передача в составе красно-белых.
Действующее соглашение Рассказова со «Спартаком» завершается летом 2021 года.
Ранее агент Рассказова подтвердил, что «Спартак» предложил футболисту новый контракт.