Агент Рассказова подтвердил, что «Спартак» предложил футболисту новый контракт

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Валериюс Мижигурскис, агент защитника московского «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил, что клуб предложил его клиенту новый контракт.
Агент Рассказова подтвердил, что «Спартак» предложил футболисту новый контракт
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Клуб сделал предложение. Идут переговоры», — цитирует Мижигурскиса «Чемпионат».

Рассказов является воспитанником красно-белых. На его счету 50 матчей, два гола и одна передача в составе красно-белых.

Действующее соглашение Рассказова со «Спартаком» завершается летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» Серж Орье станет самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» в случае перехода.

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