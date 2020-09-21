Агент Рассказова подтвердил, что «Спартак» предложил футболисту новый контракт

Валериюс Мижигурскис, агент защитника московского «Спартака» Николая Рассказова, подтвердил, что клуб предложил его клиенту новый контракт.

«Клуб сделал предложение. Идут переговоры», — цитирует Мижигурскиса «Чемпионат».

Рассказов является воспитанником красно-белых. На его счету 50 матчей, два гола и одна передача в составе красно-белых.

Действующее соглашение Рассказова со «Спартаком» завершается летом 2021 года.

Ранее сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» Серж Орье станет самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» в случае перехода.