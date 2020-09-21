Агент Рассказова подтвердил, что «Спартак» предложил футболисту новый контракт
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- РИА Новости
«Клуб сделал предложение. Идут переговоры», — цитирует Мижигурскиса «Чемпионат».
Рассказов является воспитанником красно-белых. На его счету 50 матчей, два гола и одна передача в составе красно-белых.
Действующее соглашение Рассказова со «Спартаком» завершается летом 2021 года.
Ранее сообщалось, что защитник «Тоттенхэма» Серж Орье станет самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» в случае перехода.