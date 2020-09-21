Источник: Орье станет самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» в случае перехода

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье в случае перехода в московский «Спартак» может стать самым высокооплачиваемым игроком российского клуба.

Как сообщает Metaratings, стороны уже провели предварительные переговоры. Представители игрока потребовали, чтобы в случае трансфера ивуариец получал €3,4 млн в год. В случае выполнения пожеланий Орье, он станет самым высокооплачиваемым футболистом красно-белых.

Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В его активе восемь голов и 14 результативных передач в 83 матчах за лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун отказался продавать Илью Кутепова в «Динамо».