Источник: Орье станет самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» в случае перехода

Короткая ссылка
Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье в случае перехода в московский «Спартак» может стать самым высокооплачиваемым игроком российского клуба.
Источник: Орье станет самым высокооплачиваемым футболистом «Спартака» в случае перехода
  • Reuters

Как сообщает Metaratings, стороны уже провели предварительные переговоры. Представители игрока потребовали, чтобы в случае трансфера ивуариец получал €3,4 млн в год. В случае выполнения пожеланий Орье, он станет самым высокооплачиваемым футболистом красно-белых.

Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В его активе восемь голов и 14 результативных передач в 83 матчах за лондонский клуб.

Ранее сообщалось, что владелец «Спартака» Леонид Федун отказался продавать Илью Кутепова в «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить