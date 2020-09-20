Источник: представители Манджукича прилетят в Москву для обсуждения перехода игрока в «Локомотив»
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Об этом сообщает Sport24. По информации источника, на этой встрече будет поставлена точка в переговорах «Локомотива» с 34-летним хорватом.
В настоящий момент Манджукич является свободным агентом. Последним клубом форварда был катарский «Аль-Духаиль». Хорват забил один мяч в семи матчах за команду. До этого он выступал за «Ювентус», «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург» и загребское «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился о переходе экс-футболиста сборной Хорватии Манджукича.