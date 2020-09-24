Арустамян: Манджукич согласовал двухлетний контракт с «Локомотивом» с заплатой €2,4 млн

Спортивный журналист Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров между московским «Локомотивом» и хорватским нападающим Марио Манджукичем.

«Локомотив» находится в продвинутой стадии переговоров с Манджукичем. До финала истории осталось совсем немного. По контракту остались последние, но важные штрихи. И стороны уже готовы к очной встрече. Основные условия оговорены: зарплата Манджукича — €2,4 млн в год (€200 тыс. в месяц) плюс подписной бонус под €3 млн», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

По его словам, на данный момент стороны продолжают обсуждать детали и существуют разногласия по сроку контракта — либо сразу на два года, либо 1 + 1 при определённых достижениях хорвата в составе железнодорожников. При этом журналист отмечает, что «Локо» и Манджукич всё равно близки к соглашению.

«Ориентировочно Манджукич может приехать в Москву в пятницу — вместе со своей подругой Иваной Микулич и агентом Иваном Цветковичем. В пятницу (а возможно, чуть позже) — из-за того, что затянулась работа с визами. Одно из условий Манджукича заключалось в том, чтобы Ивана тоже смогла приехать в Россию и жить с ним без отлагательств. Сейчас время сложное, и вопросы с визами, въездом в страну, разрешением на работу уладить не так просто», — добавил Арустамян.

В настоящий момент Манджукич является свободным агентом. Последним клубом форварда был катарский «Аль-Духаиль». Хорват забил один мяч в семи матчах за команду. До этого он выступал за «Ювентус», «Атлетико», «Баварию», «Вольфсбург» и загребское «Динамо».

Ранее сообщалось, что представители Манджукича прилетят в Москву для обсуждения перехода игрока в «Локомотив».