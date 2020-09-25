Гунько рассказал о несостоявшемся переходе Васина из ЦСКА в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько рассказал, что заблокировал трансфер защитника ЦСКА Виктора Васина.

«Да, я сказал «нет». Как только меня назначили в «Химки», телефон обрушился — естественно, звонили агенты. Это нормально — кого-то я знал раньше, с кем-то познакомился. Поэтому можно назвать любого игрока, которого в медиа связывали с «Химками», — абсолютно все были в списках», — сказал Гунько Sports.ru.

Тренер отметил, что выбирал между Васиным и двумя другими защитниками, которые в итоге остались в своих клубах.

«Мы вели переговоры о переходах двух других центральных защитников, которые, на мой взгляд, сильнее Васина. Они остались в своих командах, поэтому не хочу говорить их фамилии. Заявка же ограничена — нельзя заявить всех. Можно взять Васина — а вдруг приедет тот, кто шёл у нас под первым и вторым номерами? Конечно, время шло, но казалось, что те, кого мы хотели, уже совсем близко», — отметил специалист.

Ранее сообщалось, что Игоря Черевченко представили игрокам «Химок» в качестве нового главного тренера.