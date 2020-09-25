СМИ: Черевченко представили игрокам «Химок» в качестве нового главного тренера
- РИА Новости
Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источники. По информации издания, в данный момент специалиста представляют команде в офисе «Химок».
Предыдущим местом работы Черевченко был тульский «Арсенал». В «Химках» он сменил Дмитрия Гунько, который был отправлен в отставку после неудачного старта клуба в Российской премьер-лиге, где «Химки» занимают предпоследнее место.
Ранее сообщалось, что Сергей Юран не исключил возвращения в «Химки».