СМИ: Черевченко представили игрокам «Химок» в качестве нового главного тренера

Игорь Черевченко назначен главным тренером подмосковных «Химок».

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источники. По информации издания, в данный момент специалиста представляют команде в офисе «Химок».

Предыдущим местом работы Черевченко был тульский «Арсенал». В «Химках» он сменил Дмитрия Гунько, который был отправлен в отставку после неудачного старта клуба в Российской премьер-лиге, где «Химки» занимают предпоследнее место.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран не исключил возвращения в «Химки».