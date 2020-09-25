СМИ: Черевченко представили игрокам «Химок» в качестве нового главного тренера

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Игорь Черевченко назначен главным тренером подмосковных «Химок».
СМИ: Черевченко представили игрокам «Химок» в качестве нового главного тренера
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источники. По информации издания, в данный момент специалиста представляют команде в офисе «Химок».

Предыдущим местом работы Черевченко был тульский «Арсенал». В «Химках» он сменил Дмитрия Гунько, который был отправлен в отставку после неудачного старта клуба в Российской премьер-лиге, где «Химки» занимают предпоследнее место.

Ранее сообщалось, что Сергей Юран не исключил возвращения в «Химки».

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