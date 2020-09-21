Юран не исключил возвращения в «Химки»

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что не исключает возвращения в клуб после того, как место наставника вновь стало вакантным.
Юран не исключил возвращения в «Химки»
  • @fc_khimki
  • Twitter

«Возвращение в «Химки»? Всё возможно. Я уже говорил, что ради команды и престижа области реально решить задачи, которые были поставлены изначально. Время для этого есть», — цитирует Юрана Sport24.

21 сентября «Химки» официально объявили, что контракт главного тренера Дмитрия Гунько расторгнут по соглашению сторон. В настоящее время команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав в восьми матчах три очка.

Ранее сообщалось, что «Химки» не договорились с Черевченко и рассматривают возвращение Юрана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить