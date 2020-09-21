Юран не исключил возвращения в «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что не исключает возвращения в клуб после того, как место наставника вновь стало вакантным.

«Возвращение в «Химки»? Всё возможно. Я уже говорил, что ради команды и престижа области реально решить задачи, которые были поставлены изначально. Время для этого есть», — цитирует Юрана Sport24.

21 сентября «Химки» официально объявили, что контракт главного тренера Дмитрия Гунько расторгнут по соглашению сторон. В настоящее время команда занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав в восьми матчах три очка.

Ранее сообщалось, что «Химки» не договорились с Черевченко и рассматривают возвращение Юрана.