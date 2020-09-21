Источник: «Химки» не договорились с Черевченко и рассматривают возвращение Юрана

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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран может вернуться на должность, которую покинул по окончании прошлого сезона.
Источник: «Химки» не договорились с Черевченко и рассматривают возвращение Юрана
  • РИА Новости

Об этом сообщает Telegram-канал Sport_inside. По информации источника, клуб и Черевченко не договорились по условиям. Сообщается, что главный кандидат теперь — Сергей Юран.

51-летний специалист был уволен из «Химок» после прошедшего сезона. Под его руководством клуб завоевал путёвку в РПЛ и вышел в финал Кубка России, где проиграл «Зениту» (0:1).

Ранее сообщалось, что новым главным тренером ФК «Химки» станет Черевченко.

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