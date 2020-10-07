«Не делим игры на товарищеские и официальные»: Черчесов и Черышев о матче со Швецией и ситуации с Джикией и Гилерме

Сборная России не делит матчи на контрольные и официальные, заявил в преддверии товарищеской игры со Швецией главный тренер национальной команды Станислав Черчесов. В ходе пресс-конференции он отметил, что состав на эту встречу будет оптимальным. Специалист также рассказал о состоянии Георгия Джикии и Маринато Гилерме, тесты которых позволяют подозревать у них коронавирус. А полузащитник Денис Черышев отметил, что чувствует себя хорошо и готов помочь коллективу.

Черчесов: «Хотим добиваться высоких результатов»

— Как проходит подготовка сборной России к трём ближайшим матчам?

— Всё идёт по плану. Мы столкнулись с той ситуацией, которая есть. К сожалению, из-за травм не доехали Фёдор Смолов с Сергеем Петровым. Сегодня у нас появились вопросы по Георгию Джикии и Маринато Гилерме. В остальном тренировочный процесс проходит нормально, да и погода помогает.

— За неделю национальной команде предстоит провести сразу три матча. Что думаете по этому поводу?

— Такое произойдёт впервые, но мы не одни находимся в подобных условиях, поэтому это рабочая ситуация. Вызвали на сбор 25 человек, которые должны решать задачи.

Впереди нас ждут три игры, две из которых — официальные, а одна — товарищеская. Но мы не делим их по такому принципу и будем выставлять оптимальный состав.

— Проясните, пожалуйста, ситуацию с Гилерме и Джикией. Как изменится игровой рисунок в их отсутствие?

— Оба сдали подозрительные тесты на коронавирус. Мы отделили Маринато с Георгием от команды и наблюдаем за ними. Сами тоже прошли дополнительное тестирование. Результаты отрицательные, в этом плане мы спокойны. Что касается состава, то ещё вчера я думал об одном, а сегодня ситуация изменилась. У нас есть ещё время: пообщаемся с игроками и примем оптимальное решение. Естественно, Джикию в центре обороны кто-то должен заменить. К сожалению, дозаявлять футболистов на матч со Швецией нельзя, поскольку результаты тестов уже отправлены в УЕФА.

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— Что можете сказать о состоянии остальных футболистов?

— Все здоровы. Конечно, готовность игроков разная, но это нормально. Денис Черышев, например, приехал после долгого перерыва. Но настроены оптимистично. Впереди нас ждут три игры, и мы примем оптимальное решение.

— Какие задачи будут стоять перед футболистами в товарищеском матче со Швецией?

— Задачи бывают локальные, а бывают глобальные. Мы уже говорили, что хотим добиваться высоких результатов. Есть рейтинг УЕФА, и у нас есть желание подниматься в нём как можно выше. Не секрет, что в преддверии домашнего чемпионата мира мы сильно просели, поэтому последние два года стараемся подниматься по этой лестнице. В сентябре нам это удалось. Хочется укрепить позиции.

— Можете ли сравнить нынешнюю сборную Швеции и ту, с которой Россия играла в 2018-м?

— Изменения есть, но в тактическом плане поменялось немногое. У шведов больше нет футболистов уровня Златана Ибрагимовича, но при этом состав очень ровный и хороший. Да и «тре крунур» всегда славились командной игрой. По персоналиям никого выделять не хочу — думаю, мой коллега из Швеции лучше расскажет, кто какую роль у него играет. Мы же готовимся к хорошему матчу.

— Несколько шведских футболистов выступают в РПЛ. Что можете сказать о них?

— Хорошо знаем ребят из «Краснодара». Когда смотрим за игрой наших футболистов, они нам часто попадаются на глаза. Маркус Берг, Кристоффер Ольссон, Виктор Классон — все они находятся на хорошем счету. Что касается Джордана Ларссона из «Спартака», то в России ему понадобилось некоторое время на адаптацию. В прошлом сезоне он ещё вливался в команду, а в этом приносит ей пользу.

— Насколько поможет сборной присутствие болельщиков на стадионе?

— Мы просили, чтобы нам дали разрешение на это. В Венгрии, например, болельщики на стадионе были. Присутствовали они и на матче за Суперкубок УЕФА в Будапеште. Всё прошло нормально, и нам тоже дали добро. Так что ждём зрителей. Разрешили проводить и пять замен. В этом плане УЕФА тоже отработал правильно, ведь впереди нас ждут не два, а три матча.

Черышев: «Мы должны концентрироваться на своей игре»

— Вы достаточно давно не приезжали в сборную. Как себя чувствуете сейчас?

— Действительно, я не был в национальной команде почти год. Сейчас работаем на позитиве. Если появится шанс, готов помочь сборной. Чувствую себя хорошо. Последние десять дней уже тренировался с командой, но игровой практики не хватает. У нас достаточно много футболистов, и каждый готов выкладываться. Надеюсь, всё получится и сложится так, как мы запланировали.

— Что можете сказать о ближайшем сопернике — сборной Швеции?

— Играть с ними всегда тяжело. Это работоспособная команда, которая действует компактно. Но мы должны концентрироваться на своей игре и выполнять требования тренерского штаба. У шведов есть несколько футболистов из РПЛ. Есть люди из Примеры, с которыми я знаком. Но в сборной России собраны игроки высокого уровня, которые демонстрируют хороший футбол, — неслучайно мы выиграли оба матча в сентябре. Я дома болел за ребят.

— В последнее время появлялось немало слухов, что вы можете сменить команду, в частности переехать в Россию.

— Такие разговоры действительно ходили. Я хотел принять решение после знакомства с новым тренером «Валенсии» Хави Грасией. Но атмосфера в команде сейчас очень хорошая. Все работают интенсивно и на позитиве. Меня всё устраивает. В прошлом сезоне был недоволен своим положением: я ведь получал мало игровой практики, в такой ситуации любой футболист будет проявлять недовольство. Ну а на сторонние разговоры я влиять не могу. Моё дело — играть в футбол.