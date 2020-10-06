«Здорово, когда в команде появляются новые лица»: как сборная России готовится к контрольному матчу со Швецией

Матч Лиги нации с Венгрией стал звонком для футболистов сборной России. Об этом заявил полузащитник Алексей Ионов после очередной тренировки под руководством Станислава Черчесова в Новогорске. По его словам, они сделали соответствующие выводы и не будут расслабляться, даже ведя в счёте. В свою очередь, хавбек Игорь Смольников положительно оценил вызов новых игроков в национальную команду, а главный врач Эдуард Безуглов рассказал о состоянии травмированных Алексея Миранчука, Александра Головина и Дмитрия Баринова.

«Всё идёт по плану»

Сборная России по футболу продолжает подготовку к товарищескому матчу со Швецией, а также к встречам с Турцией и Венгрией в рамках Лиги наций. Накануне вечером на подмосковную базу национальной команды в Новогорске из Испании прибыл полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, отсутствовавший на первой тренировке. Все подопечные Станислава Черчесова занимались в общей группе. Сама тренировка носила тактический характер.

Кроме того, игроки прошли тестирование на функциональное состояние, а также в соответствии с медицинским протоколом сдали очередной анализ на коронавирус.

«У нас уже есть опыт по предыдущему сбору, все механизмы относительно проживания и доступа на базу отработаны. Да, они громоздкие и непростые, но мы понимаем, что ситуация стала сложнее, и делается это для сохранения здоровья и безопасности спортсменов. Выполняем все требования, соблюдаем социальную дистанцию вне тренировочного процесса, проблем никаких нет. Регулярно сдаём тесты, всё идёт по плану», — рассказал главный врач сборной России Эдуард Безуглов.

Перед занятием команда вместе со всеми членами тренерского штаба провела фотосессию. К коллегам присоединился и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов, недавно перенёсший операцию на крестообразных связках колена и пропускающий нынешние сборы.

По словам Безуглова, восстановление Баринова идёт по плану. Он предположил, что футболист сможет приступить к индивидуальным тренировкам после Нового года, а уже весной присоединится к основной группе.

Что касается травмированных Александра Головина и Алексея Миранчука, то медицинский штаб также постоянно поддерживает с ними связь.

«Мы вправе ждать возвращения Головина и Миранчука в общие группы своих команд сразу после нынешнего сбора. У них положительная динамика. В клубах не стали форсировать восстановление, в сборной их в этом поддержали. Повреждение у защитника Андрея Семёнова никак не связано со сбором. У него было небольшое воспаление мышц таза. Провели диагностику, связались с коллегами из «Ахмата», выбрали тактику лечения. Сейчас у него всё хорошо, занимается в общей группе», — пояснил специалист.

Кроме того, он дал рекомендации по поводу того, как обезопасить себя в условиях пандемии.

«Тех мер предосторожности, о которых рассказывают Роспотребнадзор, РФС, УЕФА, достаточно, чтобы себя обезопасить. Мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, носите маску — всё это не пустые слова. С этой точки зрения спортсменам может быть проще, потому что они находятся под постоянным контролем. Я бы добавил, что нужно дольше спать, нужно больше витаминов D и C. Больше тут придумать нечего, никакой специфической профилактики не существует», — заключил Безуглов.

«Болельщики тоже соскучились по сборной»

На вопросы журналистов ответили и сами футболисты. Так, полузащитник «Краснодара» Игорь Смольников, экстренно прибывший в сборную вместо травмированного Сергея Петрова, признался, что узнал о назначении лично от Черчесова.

«Станислав Саламович позвонил за день до выезда в Москву, мы поговорили, и он сообщил о том, что вызывает. Конечно, я сейчас нахожусь на своеобразных эмоциональных качелях. С одной стороны, «Краснодар» прошёл в Лигу чемпионов, с другой — уступил «Динамо» перед началом сборов. Но в любом случае всё плохое надо проанализировать и оставить там, а сюда приехать со свежей головой и не думать об этом», — отметил Смольников.

Он положительно оценил состояние нынешней сборной и рассказал, что ему понравилось, как она выглядела в первых матчах Лиги наций с Сербией и Венгрией.

«Здорово, что появляются новые лица. Команда подобралась хорошая, талантливые ребята, которые готовы добиваться результата. Смотрел матч с Сербией, мне понравилась игра, заслуженно взяли верх. С венграми тоже удачно действовали, просто в какой-то момент расслабились, но всё-таки довели дело до победы», — поделился впечатлениями полузащитник.

На матч с Россией в сборную Швеции были вызваны два футболиста «Краснодара» — полузащитники Кристоффер Олссон и Виктор Классон. Несмотря на то что Смольников хорошо знаком с этими игроками, он подчеркнул, что пока сложно предугадать, как будет действовать соперник.

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«Конечно, легче играть, когда ты знаешь своего противника. Но я бы не стал делать на этом акцент, потому что неизвестно, кто у них выйдет на поле, какую тактику выберут. Тренер проанализирует и всё нам расскажет. Я быстро адаптировался в «Краснодаре», мне помогло, что раньше я уже выступал за эту команду», — добавил Смольников.

Возвращению в команду рад и полузащитник «Ростова» Алексей Ионов. Он отметил, что его не смущает то, что команде предстоит провести три матча за десять дней, так как он всегда выходит на поле, чтобы побеждать.

«В сборной всегда хорошая атмосфера. Уже была пара восстановительных тренировок, сегодня на теоретических занятиях более подробно разберём соперника», — сказал Ионов.

Он также вспомнил предыдущую встречу, в которой сборная России пропустила два мяча, ведя 3:0, и заверил, что команда сделала выводы и постарается не повторять своих ошибок.

«Возможно, тогда мы немного расслабились, подустали. И всё это в комплексе повлияло на результат. Но это был для нас звонок, чтобы не доводить ситуацию до такого и до конца играть на победу. У венгров хорошая команда, думаю, ответный матч в Москве получится интересным», — предположил полузащитник.

Октябрьские матчи национальной команды впервые после паузы пройдут со зрителями. Этот факт не может не радовать как болельщиков, так и самих подопечных Черчесова.

«Конечно, со зрителями лучше. Поэтому с нетерпением ждём предстоящий матч. Думаю, болельщики тоже соскучились по сборной, по тому, чтобы поддерживать её с трибун. У меня хорошие воспоминания о матче в Ростове, полный стадион. Если национальная команда вернётся в город, ей будут только рады», — заключил Ионов.