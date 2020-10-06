Травмированный Баринов посетил тренировку сборной России по футболу

Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов, который недавно перенёс операцию на колене, приехал в расположение сборной России по футболу.

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Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Баринов получил травму крестообразной связки колена в матче четвёртого тура РПЛ с московским «Спартаком» (1:2). Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Швеции 8 октября, после чего состоятся две встречи Лиги наций: с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября). Все игры пройдут в Москве. Ранее Денис Черышев прибыл в расположение сборной России по футболу.