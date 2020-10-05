Футболист сборной России Фомин рассказал, как восстанавливался после коронавируса

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, насколько трудно ему было войти в сезон после того, как он переболел коронавирусом.

«Физически всё было нормально, я в любом случае занимался. Проблема в том, что был долго без мяча. В связи с этим тонуса футбольного не было. Но я потихоньку пришёл в себя, поэтому дальше буду работать, прибавлять и идти вперёд. Это, конечно, сказывалось на том, как я набирал форму, сначала игру плохо чувствовал и не всегда находился там, где должен быть. Не было игрового тонуса. А физически всё было нормально, в принципе», — рассказал Фомин в интервью пресс-службе сборной России.

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