Футболист сборной России Фомин рассказал, как восстанавливался после коронавируса

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Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Даниил Фомин рассказал, насколько трудно ему было войти в сезон после того, как он переболел коронавирусом.
Футболист сборной России Фомин рассказал, как восстанавливался после коронавируса
  • © Ddp Images/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Физически всё было нормально, я в любом случае занимался. Проблема в том, что был долго без мяча. В связи с этим тонуса футбольного не было. Но я потихоньку пришёл в себя, поэтому дальше буду работать, прибавлять и идти вперёд. Это, конечно, сказывалось на том, как я набирал форму, сначала игру плохо чувствовал и не всегда находился там, где должен быть. Не было игрового тонуса. А физически всё было нормально, в принципе», — рассказал Фомин в интервью пресс-службе сборной России.

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