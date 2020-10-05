Бакаев сравнил уровень Лиги наций с матчами РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев поделился своим мнением об игровом уровне в Лиге наций УЕФА.

«Уровень в Лиге наций высокий. Скорость требуется, нужно думать быстрее, бегать больше. Уровень намного выше, чем в чемпионате России. По этой причине нужно быть готовым на 100%, чтобы хорошо себя проявлять и выигрывать матчи», — заявил Бакаев в интервью пресс-службе сборной России.

Матчи сборной России на групповом этапе Лиги наций УЕФА с командами Турции и Венгрии пройдут на стадионе «ВТБ Арена». Встреча с турками состоится 11 октября, с венграми — 14 октября. Товарищеский матч с национальной командой Швеции пройдёт 8 октября на стадионе «ВЭБ Арена».

Ранее Илья Кутепов признался, что недоволен своим положением в «Спартаке».