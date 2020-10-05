Кутепов признался, что недоволен своим положением в «Спартаке»

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов заявил, что недоволен недостатком игровой практики в своём клубе.

«Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав «Спартака». Работаю, показываю то, что умею и должен. А дальше решение уже идёт от тренерского штаба. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная», — приводит слова Кутепова официальный сайт РФС.

В нынешнем сезоне 27-летний Кутепов сыграл в трёх матчах за «Спартак», а в прошлом — в 13.

Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что в клубе сильно расстроены ничьей со «Спартаком».