Кутепов признался, что недоволен своим положением в «Спартаке»
- РИА Новости
«Меня не устраивает, что я нечасто попадаю в состав «Спартака». Работаю, показываю то, что умею и должен. А дальше решение уже идёт от тренерского штаба. Ситуация в клубе у меня пока очень сложная», — приводит слова Кутепова официальный сайт РФС.
В нынешнем сезоне 27-летний Кутепов сыграл в трёх матчах за «Спартак», а в прошлом — в 13.
Ранее гендиректор «Зенита» заявил, что в клубе сильно расстроены ничьей со «Спартаком».