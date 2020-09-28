«По центральным защитникам есть вопросы»: Черчесов о вызове Жирова, базовых клубах и слухах вокруг Акинфеева

В состав сборной России вошли по пять футболистов «Спартака» и «Зенита», так как обе команды заслуженно лидируют в РПЛ. Об этом заявил главный тренер Станислав Черчесов в преддверии октябрьских матчей Лиги наций. Специалист также рассказал о состоянии травмированных Алексея Миранчука и Александра Головина, объяснил, почему вызвал в команду Александра Жирова, а также прокомментировал слухи о возможном возвращении вратаря Игоря Акинфеева.

— Чем руководствовался тренерский штаб сборной России, вызывая защитника «Зандхаузена» Александра Жирова?

— Мы следили за ним ещё во время его выступления в России. Первое время после перехода в «Зандхаузен» у него были сложности, но сейчас Александр играет стабильно, даже какое-то время был капитаном. Пока не можем задействовать Романа Нойштедтера, а Егор Сорокин показал себя не лучшим образом. Поэтому по позиции центрального защитника есть вопросы. А Жиров выступает во Второй Бундеслиге, и я прекрасно знаю, каков уровень этого турнира. Хорошо, что теперь есть возможность его вызвать и сравнить с другими игроками.

— Что вы можете о нём сказать?

— Это крепкий левоногий игрок. По фактуре напоминает Сорокина: такого же роста, немного мощнее, более взрослый. Но нужно изучить нюансы, познакомиться, понять, насколько он обучаем, потому что у тренера команды могут быть свои требования. Вторая Бундеслига его направила, может, он по-другому стал смотреть на мир и футбол.

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— Почему Нойштедтер не попал в заявку, хотя в настоящий момент он также является свободным агентом, как и вызванный Далер Кузяев?

— Во-первых, у них разные позиции. Во-вторых, Роман выходил в одном матче на 13 минут, а Кузяев появился в обоих, причём во втором провёл на поле около часа. Кроме того, дело в физиологии. Далер из тех футболистов, которые день-два тренируются — и уже находятся в нужной форме, что он и продемонстрировал в матчах с Сербией и Венгрией.

— Не кажется ли вам, что проблемы Кузяева с клубами обусловлены его ментальностью?

— Мы поговорили с ним неделю назад. Он понимает, что уже надо определяться со своим будущим, потому что скоро закрывается трансферное окно. Но я не имею права его расспрашивать об этом, поэтому не знаю нюансов.

— Как выглядит эта ситуация со стороны?

— Если футболист хочет выступать в другой стране, это надо приветствовать. Значит, он хочет выйти из зоны комфорта. Поэтому российским клубам необходимо войти в его ситуацию, дать паузу на размышление, а потом уже что-то предпринимать. Бывает так, что предложений совсем нет, а потом всё вдруг складывается. Я к этому отношусь с пониманием. Он правильный парень, недавно защитил диссертацию, с чем его стоит поздравить.

— В прошлый раз Александра Соболева не вызвали в сборную, а сейчас вы его пригласили, хотя он не попадает в стартовый состав «Спартака».

— Соболев первый раз получил вызов в сборную почти год назад. Это слишком большая пауза для того, чтобы футболист себя прочувствовал. Сейчас он органично влился в команду как личность, а наша задача — помочь ему раскрыться как футболисту. Тогда мы поймём, что делать дальше. На прошлом сборе у нас было четыре нападающих, сейчас их три, так как есть определённые нюансы по поводу Николая Комличенко. Это нормальная ситуация.

Другое дело, что изменения в регламенте по легионерам меняют и наше мировоззрение. Возможно, кто-то получает не так много времени на поле в клубе, и это также необходимо учитывать. То, что Соболев меньше играет, ни о чём не говорит. В матче с «Тамбовом» он организовал гол, показал, что находится в хорошей форме.

— Перед прошлым сбором появилась информация о конфликте между Соболевым и Артёмом Дзюбой, который потом удалось уладить. Проводили ли вы с ними беседу после того, как они прибыли в расположение национальной команды?

— Нет, не сказал ни слова ни одному, ни второму. В данной ситуации третий лишний.

— Не вызывает ли опасений Роман Зобнин, который в сборной выступает не на своей профильной позиции?

— Не согласен. У нас он оба матча сыграл на своей позиции, в «Спартаке» тоже иногда действует в центре. Последнее время там у него чуть больше времени. Он два матча у нас сыграл, не думаю, что потерял нить игры. Мы изначально в этом проблемы не видели. На клубы мы в этом плане не влияем — у них свой состав, задачи и понимание.

— В чём выступление Ильи Кутепова за сборную отличается от того, что он показывает в «Спартаке»? Согласны ли вы с тем, что сейчас он выглядит хуже, чем перед чемпионатом мира?

— Стоит помнить, что тогда его партнёром был Сергей Игнашевич. Потом Илья получил две травмы и выпал из ритма. Нужно время, чтобы он влился в команду. Отношение к себе он может поменять только своей игрой. Сейчас он провёл в «Спартаке» несколько матчей, получил вызов в национальную команду. У нас есть возможность общаться с ним напрямую, направлять в нужное русло.

— Перед прошлым сбором вы выражали надежду на то, что Фёдор Смолов вернётся на прежний уровень. Что можете сейчас сказать о его форме?

— Мы рады, что он забил и в последнем, и в предпоследнем турах. Значит, есть определённые подвижки. Другое дело, что вчера он вышел не совсем на той позиции, на которой мы видим его в сборной. Сейчас он приедет на сборы, будем с ним работать.

— В национальную команду вызваны по пять представителей «Спартака» и «Зенита». Можно ли назвать эти клубы базовыми?

— Эти команды делят первую строчку в РПЛ не случайно. Если бы футболисты не были готовы, у них не было бы столько очков. Вообще я скептически отношусь к идее базовых клубов. Их наличие накладывает определённый отпечаток на выбор тренерского штаба. Ведь никогда не знаешь, как игрок может себя проявить, а если он из базовой команды, получается, у него автоматически появляется абонемент в составе сборной? Это неправильно.

— Что должен сделать Александр Кокорин, чтобы попасть в состав на ноябрьские матчи?



— Для начала играть так, как надо. Сначала футбол, остальное — потом. Мы же собираем команду вне зависимости от того, как кого зовут. Футболист выполняет определённую задачу, с которой он должен справляться. От этого и отталкиваемся.

— Как оцениваете выступление вратарей на последнем игровом отрезке?

— Маринато Гилерме провёл четыре матча на ноль, Сослан Джанаев был признан лучшим игроком матча. Антон Шунин после неудачи с «Ахматом» отлично себя показал. У нас есть определённая троица, поэтому никаких изменений не предвидится.

— Как бы вы прокомментировали слухи о возможном возвращении Игоря Акинфеева в сборную?



— Игорь уже сам ответил на все вопросы. Если что-то изменится, я узнаю об этом первым и мы сообщим официальную информацию. Он сам для себя должен понять, как развивается ситуация, клуб ему никогда ничего не запрещал.

— В каком состоянии находятся травмированные Алексей Миранчук и Александр Головин?

— Мы поддерживаем контакт со всеми футболистами. Миранчук сам сказал, что только набирает обороты, поэтому пока было бы неправильно его выдёргивать, так как шансы, что он сможет нам помочь, слишком малы. Головин вчера прошёл обследование, чтобы убедиться, что восстановление идёт по плану. Ведь для нас главное, чтобы не произошёл рецидив. Денис Черышев сделал в сентябре паузу, а теперь у него всё нормально, он тренируется и готовится.

— Как на график подготовки повлияет то, что команде предстоит провести три матча? Упростит ли задачу тот факт, что все встречи пройдут в Москве?



— Надо отдать должное Российскому футбольному союзу (РФС) за оперативную реакцию. Когда поняли, что в Швеции есть проблемы, сразу предложили свой вариант. Что касается подготовки, то для нас такая ситуация новая. Сегодня обсуждали её с тренерским штабом, набросали план. Пока не могу сказать, кто и сколько получит игрового времени, так как окончательные выводы делаются после заключения медицинского штаба. Да, график достаточно сложный и интересный, но с такой ситуацией столкнулись все сборные, а мы должны постараться извлечь из неё максимальную выгоду.

— Правда ли, что тренерский штаб специально просил, чтобы все матчи прошли на стадионе ЦСКА, так как он является более фартовым для национальной команды?

— Главный тренер не может настаивать на проведение матчей на определённых стадионах. Мы исходим из ситуации. Если бы разрешили проводить матч со зрителями, то, возможно, рассматривали бы «Лужники». Первую игру мы провели на «Динамо», никаких претензий не было, отличное поле. Что касается фарта, то мы успешно играли на разных аренах, с этой точки зрения никаких проблем у нас нет.