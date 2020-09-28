Черчесов признался, что не проводил беседу с Дзюбой и Соболевым во время прошлого сбора

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов признался, что не проводил беседу с нападающими Артёмом Дзюбой и Александром Соболевым по поводу их разногласий во время прошлого сбора национальной команды.
Черчесов признался, что не проводил беседу с Дзюбой и Соболевым во время прошлого сбора
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«Не проводил беседу с Дзюбой и Соболевым во время сбора — ни полслова не сказал ни одному, ни второму. Я же сказал, что это их вопрос. Это тот случай, когда третий — лишний; третий им подсказал, как правильно ситуацию разрешить. Но я ни с одним, ни с другим на эту тему не разговаривал ни до, ни после», — сказал Черчесов на пресс-конференции. 

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее Черчесов высказался о травмах Александра Головина и Алексея Миранчука.

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