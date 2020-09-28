Черчесов высказался о травмах Головина и Алексея Миранчука

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб регулярно контактирует с травмированными игроками национальной команды.

«Мы в контакте с травмированными. Что касается Алексея Миранчука, то у нас прямой контакт с его клубом. Он сам сказал, что только набирает обороты, но пока неправильно выдёргивать его. Решили, что лучше ему пока там остаться, где его контролируют, где ему надо акклиматизироваться. Александр Головин вчера сделал УЗИ, сегодня, возможно, сделает МРТ, чтобы убедиться, чтобы там всё хорошо. Понятно, что остались остаточные явления, поэтому шансов, что он нам поможет, мало. Главное, чтобы не было рецидива. Поэтому решили его не трогать», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

Специалист также отметил, что Денис Черышев нормально себя чувствует и тренируется, поэтому был вызван. Черчесов добавил, что пока нет смысла говорить о Дмитрии Баринове, поскольку он получил травму совсем недавно.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее Черчесов объяснил вызов в сборную России защитника клуба второй Бундеслиги Александра Жирова.