Черчесов объяснил вызов в сборную России защитника клуба второй Бундеслиги Жирова

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение вызвать в национальную команду защитника клуба второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» Александра Жирова.
Черчесов объяснил вызов в сборную России защитника клуба второй Бундеслиги Жирова
  • Reuters

«Мы следили за ним и здесь, и после его перехода. Первое время были сложности, но сейчас играет стабильно, даже был капитаном. На последнем сборе был Нойтштедтер, но сейчас он долго не играет, поэтому не можем его задействовать. Сорокин одну игру сыграл, но пока не так хорошо. Есть возможность сравнить Жирова с другими игроками, провести тесты, чтобы получить информацию. Хорошо, что Кутепов вышел на определённый уровень. На этой позиции мы 50% заменили с того сбора. С одной стороны, вы удивились, но у нас работа — оценивать потенциально игроков, которые могут играть», — сказал Черчесов на пресс-конференции. 

29-летний Жиров впервые вызван в сборную. В октябре 2015 года он был включён в расширенный состав национальной команды для подготовки к матчу с Черногорией в рамках отборочного этапа на Евро-2016, но в окончательный состав не попал.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Игоря Акинфеева в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить