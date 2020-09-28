Черчесов объяснил вызов в сборную России защитника клуба второй Бундеслиги Жирова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов объяснил своё решение вызвать в национальную команду защитника клуба второй немецкой Бундеслиги «Зандхаузен» Александра Жирова.

«Мы следили за ним и здесь, и после его перехода. Первое время были сложности, но сейчас играет стабильно, даже был капитаном. На последнем сборе был Нойтштедтер, но сейчас он долго не играет, поэтому не можем его задействовать. Сорокин одну игру сыграл, но пока не так хорошо. Есть возможность сравнить Жирова с другими игроками, провести тесты, чтобы получить информацию. Хорошо, что Кутепов вышел на определённый уровень. На этой позиции мы 50% заменили с того сбора. С одной стороны, вы удивились, но у нас работа — оценивать потенциально игроков, которые могут играть», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

29-летний Жиров впервые вызван в сборную. В октябре 2015 года он был включён в расширенный состав национальной команды для подготовки к матчу с Черногорией в рамках отборочного этапа на Евро-2016, но в окончательный состав не попал.

Контрольный матч Россия — Швеция пройдёт 8 октября, игра Лиги наций с Турцией состоится 11 октября, а с Венгрией — 14 октября. Все три встречи пройдут в Москве.

Ранее Черчесов ответил на вопрос о возможном возвращении Игоря Акинфеева в сборную России.