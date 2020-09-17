«Команда делает всё возможное, остальное — условности»: сборная России поднялась на шесть позиций в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 32-е место в рейтинге ФИФА, отыграв шесть позиций. Это лучший показатель для национальной команды с июня 2016 года. Благодаря победам над Сербией и Венгрией в Лиге наций, у подопечных Станислава Черчесова появилась возможность войти во вторую корзину при жеребьёвке квалификации на чемпионат мира в Катаре.

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила свой рейтинг национальных команд. Сборная России после двух побед над Сербией и Венгрией в Лиге наций поднялась на шесть мест, с 38-й строчки на 32-ю. Это лучший показатель с июня 2016 года.

Из-за пандемии коронавируса рейтинг ФИФА был фактически заморожен в течение семи месяцев. Лишь в сентябре прошли первые после долгого перерыва матчи сборных, которые смогли повлиять на расстановку сил в мировом футболе. Сейчас расположение в этом списке приобретает особое значение, так как уже в ноябре по нему будут определяться составы корзин при жеребьёвке отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

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Сборная России будет проходить отбор вместе с другими европейскими командами, которым будет выделено 13 путёвок в Катар. До обновления рейтинга ФИФА подопечные Станислава Черчесова располагались на 23-м месте среди европейских команд и проходили лишь в третью корзину жеребьёвки.

Но сейчас положение национальной команды заметно улучшилось. Скачок на шесть позиций вообще стал лучшим среди всех сборных, входящих в рейтинг ФИФА. Если же говорить конкретно о европейских командах, то сборная России поднялась на 18-е место, и этого как раз хватает для того, чтобы оказаться во второй корзине. На данный момент это исключает возможность попадания в одну группу с Данией, Швецией, Польшей, Уэльсом, Украиной, Австрией, Сербией, Турцией и Румынией.

Однако осенью будут сыграны ещё шесть матчей, в том числе два товарищеских, которые могут повлиять на положение россиян. Именно с сербами и турками будут встречаться подопечные Станислава Черчесова в Лиге наций, и теперь три игры с ними приобретают особую важность. От них в большой степени будет зависеть, как для России пройдёт жеребьёвка отбора на мундиаль. Если в матчах с непосредственными конкурентами за вторую корзину будет неудовлетворительный результат, то дорога в Катар станет гораздо сложнее.

По мнению бывшего главного тренера сборной России Бориса Игнатьева, нынешнее положение команды в рейтинге ФИФА говорит о том, что она движется в правильном направлении. При этом он призвал не переоценивать её текущее положение.

«Я бы не стал считать новостью попадание на 32-е место. Если бы стали первыми или вошли в тройку, то это было бы престижно и интересно. Но есть динамика, есть команда, которая пытается не двигаться по рейтингу, а просто делать своё дело. Нас скорее порадовали две последние победы. Мы же не думали во время игр, что хорошо бы продвинуться в рейтинге. Команда делает всё возможное, а остальное — это условности. Что-то может значить присутствие в первой десятке, тогда у спонсоров появляется интерес к сборной. Можно сказать, что дела у команды становятся лучше, но не настолько, чтобы можно было хлопать в ладоши», — сказал Игнатьев RT.

При этом экс-наставник сборной порадовался тому, что текущее положение команды позволяет ей рассчитывать на более благоприятную жеребьёвку в будущем.

«Когда находишься в более высокой корзине, то задаёшь некоторую направленность. Уже не ты на кого-то смотришь, а на тебя. То, что мы можем оказаться во второй корзине, является положительным результатом, потому что к нам в группу смогут попасть более слабые соперники», — добавил Игнатьев.

Специалист также отметил, что у сборной России не должно возникнуть проблем в осенних матчах, так как команда уже установила определённую планку, ниже которой она уже не опускается.

«Наша команда решает все те задачи, которые ей посильны. Сборная за счёт мобилизации и уважения к болельщикам уже не уступает всем тем, кто вровень с ней или ниже. К сожалению, в силу объективных причин пока не получается выиграть у условной Бельгии, которая просто сильнее нас. Мы долго будем вспоминать победу над Испанией, но команды её класса пока сложно обыгрывать регулярно. Пока же надо поддерживать то, с чего начали, и пытаться изменить ситуацию в лучшую сторону», — сказал экс-тренер российской сборной.