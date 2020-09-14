Молодёжная сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2021 с Эстонией на «Арене Химки»
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба РФС. Матч состоится 9 октября, начало встречи — 18:00 мск.
Сборная России возглавляет свою отборочную группу, имея 17 очков после восьми туров. На втором месте команда Польши, имеющая 16 очков и одну игру в запасе. На чемпионат Европы попадут победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места в своих подгруппах.
Ранее сообщалось, что РФС заключил соглашение о развитии футбола в Татарстане.