Молодёжная сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2021 с Эстонией на «Арене Химки»

Молодёжная команда России по футболу проведёт домашний матч девятого тура отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 с командой Эстонии на «Арене Химки».

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Матч состоится 9 октября, начало встречи — 18:00 мск.

Сборная России возглавляет свою отборочную группу, имея 17 очков после восьми туров. На втором месте команда Польши, имеющая 16 очков и одну игру в запасе. На чемпионат Европы попадут победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места в своих подгруппах.

Ранее сообщалось, что РФС заключил соглашение о развитии футбола в Татарстане.