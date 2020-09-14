Молодёжная сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2021 с Эстонией на «Арене Химки»

Короткая ссылка
Молодёжная команда России по футболу проведёт домашний матч девятого тура отборочного турнира к чемпионату Европы-2021 с командой Эстонии на «Арене Химки».
Молодёжная сборная России сыграет отборочный матч ЧЕ-2021 с Эстонией на «Арене Химки»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба РФС. Матч состоится 9 октября, начало встречи — 18:00 мск.

Сборная России возглавляет свою отборочную группу, имея 17 очков после восьми туров. На втором месте команда Польши, имеющая 16 очков и одну игру в запасе. На чемпионат Европы попадут победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места в своих подгруппах.

Ранее сообщалось, что РФС заключил соглашение о развитии футбола в Татарстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить