Акинфеев рассказал, просил ли его Черчесов вернуться в сборную России

Завершивший карьеру в сборной России голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, просил ли его главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вернуться в состав сборной.

«Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это всё надумано. Звонил ли я ему? Да, поздравлял с победами», — рассказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

34-летний Акинфеев, отыгравший за сборную 111 матчей, завершил свои выступления за национальную команду после домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее Черчесов заявил, что Антон Шунин по праву занимает место в воротах сборной России.