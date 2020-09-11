Акинфеев рассказал, просил ли его Черчесов вернуться в сборную России

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Завершивший карьеру в сборной России голкипер и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, просил ли его главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вернуться в состав сборной.
Акинфеев рассказал, просил ли его Черчесов вернуться в сборную России
  • РИА Новости

«Был ли звонок от Черчесова с предложением вернуться в сборную России? Нет. Это всё надумано. Звонил ли я ему? Да, поздравлял с победами», — рассказал Акинфеев в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

34-летний Акинфеев, отыгравший за сборную 111 матчей, завершил свои выступления за национальную команду после домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее Черчесов заявил, что Антон Шунин по праву занимает место в воротах сборной России.

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