Черчесов: Шунин по праву занимает место в воротах сборной России

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу вратарской позиции в национальной команде, на которой в последних матчах сыграл голкипер «Динамо» Антон Шунин.
Черчесов: Шунин по праву занимает место в воротах сборной России
  • Reuters

«Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занимал место в воротах. Он качественно провёл эти два матча. Он надёжно играл, команда себя чувствовала спокойно. Гилерме я ничего не объяснял. Сейчас ситуация пройдёт, в октябре поговорим. Он тоже успеет на ситуацию посмотреть спокойно. Доверие к нему как было, так и есть. Но игроки должны показывать своё право на игру. Футболист видит только себя, а наша задача видеть всех и делать максимально лучше для команды», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24». 

Шунин вытеснил из основы сборной России вратаря «Локомотива» Гилерме, который после завершения международной карьеры Игорем Акинфеевым был безоговорочным голкипером основного состава в национальной команде.

Ранее Черчесов высказался о перспективе омоложения сборной России.

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