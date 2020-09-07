Черчесов: Шунин по праву занимает место в воротах сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу вратарской позиции в национальной команде, на которой в последних матчах сыграл голкипер «Динамо» Антон Шунин.

«Надеюсь, вы убедились, что Шунин по праву занимал место в воротах. Он качественно провёл эти два матча. Он надёжно играл, команда себя чувствовала спокойно. Гилерме я ничего не объяснял. Сейчас ситуация пройдёт, в октябре поговорим. Он тоже успеет на ситуацию посмотреть спокойно. Доверие к нему как было, так и есть. Но игроки должны показывать своё право на игру. Футболист видит только себя, а наша задача видеть всех и делать максимально лучше для команды», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Шунин вытеснил из основы сборной России вратаря «Локомотива» Гилерме, который после завершения международной карьеры Игорем Акинфеевым был безоговорочным голкипером основного состава в национальной команде.

Ранее Черчесов высказался о перспективе омоложения сборной России.