Комбаров не согласен, что игрокам сборной России до 21 года рано начали петь дифирамбы

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне выступает за самарские «Крылья Советов», высказал мнение о лестных эпитетах в адрес молодёжной сборной России (U-21).

«Не рано. Главный вопрос в том, как сами ребята это воспринимают. Кому-то можно петь, а он скажет: «Ну пойте, пойте. Только я и сам знаю, что надо делать». А другому это начнёт льстить и появится дополнительная мотивация. В целом от этого никуда не денешься. Это пресса, она должна о чём-то писать, говорить», — рассказал Комбаров RT.

Ранее он рассказал, что считает Аршавина и Павлюченко звёздами европейского масштаба.