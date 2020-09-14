Гончаренко высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России
- РИА Новости
«Если Игорь решит, то мы все будем за. Но тем не менее я его прекрасно понимаю. То решение, которое он примет, мы должны уважать. Если он готов ехать и ему позволяет здоровье, то мы бы хотели его видеть на таком высоком уровне», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.
34-летний Акинфеев, отыгравший за сборную 111 матчей, завершил свои выступления за национальную команду после домашнего чемпионата мира 2018 года.
Ранее Роман Бабаев заявил, что нельзя не отметить великолепную игру Акинфеева в матче со «Спартаком».