Гончаренко высказался о возможном возвращении Акинфеева в сборную России

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над столичным «Спартаком» (3:1) в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ответил на вопрос о возможном возвращении вратаря красно-синих Игоря Акинфеева в сборную России.

«Если Игорь решит, то мы все будем за. Но тем не менее я его прекрасно понимаю. То решение, которое он примет, мы должны уважать. Если он готов ехать и ему позволяет здоровье, то мы бы хотели его видеть на таком высоком уровне», — цитирует Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

34-летний Акинфеев, отыгравший за сборную 111 матчей, завершил свои выступления за национальную команду после домашнего чемпионата мира 2018 года.

Ранее Роман Бабаев заявил, что нельзя не отметить великолепную игру Акинфеева в матче со «Спартаком».