Черчесов о 10 победах в 11 матчах: мы заняты своим делом, а не статистикой
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«Десять побед в 11 матчах? Мы заняты своим делом, а не статистикой. Изучаем рейтинг, соперников. Жеребьёвка определила нам в группу команды, которые нас опережают: Сербию и Турцию. Мы занимаемся спортом и решаем конкретные задачи — надо подниматься в рейтинге, быть во второй корзине при жеребьёвке отбора на чемпионат мира. Менее чем через год уже Евро, необходимо учитывать все нюансы», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».
Победа над сборной Венгрии в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА стала для российской национальной команды 20-й под руководством Черчесова и десятой в 11 последних матчах.
Ранее Черчесов высказался о перспективе омоложения сборной России.