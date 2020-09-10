Черчесов о 10 победах в 11 матчах: мы заняты своим делом, а не статистикой

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал мнение о результатах команды под его руководством.

«Десять побед в 11 матчах? Мы заняты своим делом, а не статистикой. Изучаем рейтинг, соперников. Жеребьёвка определила нам в группу команды, которые нас опережают: Сербию и Турцию. Мы занимаемся спортом и решаем конкретные задачи — надо подниматься в рейтинге, быть во второй корзине при жеребьёвке отбора на чемпионат мира. Менее чем через год уже Евро, необходимо учитывать все нюансы», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Победа над сборной Венгрии в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА стала для российской национальной команды 20-й под руководством Черчесова и десятой в 11 последних матчах.

Ранее Черчесов высказался о перспективе омоложения сборной России.