Комбаров — о лучших игроках 2010-х: в десятке я однозначно должен быть

Короткая ссылка
Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне выступает за самарские «Крылья Советов», считает, что входит в топ-10 лучших российских футболистов по итогам десятилетия.
Комбаров — о лучших игроках 2010-х: в десятке я однозначно должен быть
  • © Пресс-служба ФК «Крылья Советов»

«В десятке однозначно должен быть. Только в «Спартаке» я сыграл 274 матча, а это больше, чем у Никиты Павловича Симоняна», — заявил Комбаров в интервью RT.

Он отметил, что провёл в «Спартаке» девять лет и этот период временами был тяжёлым для команды, и вспомнил, как болельщики часто приезжали на базу команды, требуя чемпионства.

«А если фанаты красно-белых чего-то требуют, они добиваются этого. Плюс период, который я провёл в сборной, — почти 50 матчей за национальную команду сыграл», — добавил Комбаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить