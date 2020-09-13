Комбаров — о лучших игроках 2010-х: в десятке я однозначно должен быть

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров, который ныне выступает за самарские «Крылья Советов», считает, что входит в топ-10 лучших российских футболистов по итогам десятилетия.

«В десятке однозначно должен быть. Только в «Спартаке» я сыграл 274 матча, а это больше, чем у Никиты Павловича Симоняна», — заявил Комбаров в интервью RT.

Он отметил, что провёл в «Спартаке» девять лет и этот период временами был тяжёлым для команды, и вспомнил, как болельщики часто приезжали на базу команды, требуя чемпионства.

«А если фанаты красно-белых чего-то требуют, они добиваются этого. Плюс период, который я провёл в сборной, — почти 50 матчей за национальную команду сыграл», — добавил Комбаров.