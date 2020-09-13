Комбаров — о лучших игроках 2010-х: в десятке я однозначно должен быть
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«В десятке однозначно должен быть. Только в «Спартаке» я сыграл 274 матча, а это больше, чем у Никиты Павловича Симоняна», — заявил Комбаров в интервью RT.
Он отметил, что провёл в «Спартаке» девять лет и этот период временами был тяжёлым для команды, и вспомнил, как болельщики часто приезжали на базу команды, требуя чемпионства.
«А если фанаты красно-белых чего-то требуют, они добиваются этого. Плюс период, который я провёл в сборной, — почти 50 матчей за национальную команду сыграл», — добавил Комбаров.