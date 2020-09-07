Незаменимость Дзюбы, яркая игра Миранчука и ошибки Семёнова: чем запомнился матч сборных Венгрии и России

Сборная России по футболу на выезде не без труда победила национальную команду Венгрии во втором туре группового этапа Лиги наций. Забив три мяча к 47-й минуте встречи, подопечные Станислава Черчесова сбавили обороты и едва не поплатились за это. Главными героями встречи стали Антон Миранчук и Далер Кузяев, на двоих организовавшие первый мяч в ворота соперника, а также Артём Дзюба, удачно действовавший в подыгрыше и верховых единоборствах. При этом защитник Андрей Семёнов стал виновником двух пропущенных мячей и вряд ли может занести матч себе в актив.

Отсутствие экспериментов с составом

В матче второго тура группового этапа Лиги наций с командой Венгрии Станислав Черчесов подтвердил теорию о том, что уже практически определился с будущим составом на чемпионат Европы по футболу. Российская сборная не изменила своей излюбленной схеме 4-2-3-1, а её состав претерпел немного изменений по сравнению со встречей с Сербией. В основе не оказалось Вячеслава Караваева, Юрия Жиркова и Зелимхана Бакаева, чьи места заняли Фёдор Кудряшов, Далер Кузяев и Антон Миранчук соответственно. Все остальные сочетания остались прежними.

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Что касается Жиркова, то его замена вполне могла быть обусловлена усталостью. Всего за трое суток до матча с венграми он провёл 80 минут в противостоянии с сербами, что не могло не сказаться на физическом состоянии 37-летнего футболиста. Кузяев же сейчас хоть и находится без клуба, но продолжает активно поддерживать форму. Забегая вперёд, можно сказать, что Далер полностью оправдал доверие тренера и записал на свой счёт голевую передачу.

Примечательно, что её адресатом стал ещё один футболист, начинавший прошлую встречу на скамейке запасных. В игре с Сербией Миранчуку было отведено чуть более 20 минут, но вписаться в игру у него не получилось. На этот раз он смотрелся гораздо более впечатляюще и отлично дополнял Артёма Дзюбу в нападении. Во время атак Антон не только регулярно оказывался на одной линии с капитаном, но и совершал рывки в штрафную соперника. Одно из таких подключений завершилось голом, который стал для него вторым в футболке сборной. До этого он поражал лишь ворота Сан-Марино в квалификации к Евро-2020.

Безусловно, пока сложно называть Антона Миранчука главным претендентом на роль атакующего полузащитника в команде Черчесова. После возвращения в строй его брата Алексея и Александра Головина конкуренция за место в основе станет запредельной, но полузащитник «Локомотива» сделал серьёзную заявку на попадание в стартовый состав. По крайней мере, он выиграл мини-дуэль у Зелимхана Бакаева и более органично смотрелся в паре с Дзюбой.

Преображение Дзюбы

В преддверии первых туров Лиги наций многие болельщики и эксперты ожидали появления на поле одного из трио запасных форвардов, а особо выделяли Александра Соболева. И на первый взгляд могло показаться, что более удачного момента для его дебюта не придумать. Нападающий «Спартака» подходил к этим встречам в статусе одного из лучших бомбардиров РПЛ, а его главный конкурент не мог отличиться в четырёх матчах подряд и чувствовал себя не лучшим образом. Ещё в середине августа Дзюба испытывал проблемы со спиной и, по слухам, не восстановился до конца.

Но Черчесов продемонстрировал, что всецело доверяет Дзюбе, и позволил тому провести на поле в матчах с Сербией и Венгрией все 180 минут. Артём отплатил наставнику отличной игрой и доказал, что тренер прав. Пусть во втором туре нападающий и не смог отметиться забитыми мячами, зато записал на свой счёт голевую передачу. При этом их могло быть и две, если бы Миранчук сумел реализовать выход один на один в самом дебюте матча.

Дзюба вновь был великолепен на втором этаже, выиграв больше верховых единоборств, чем вся тройка защитников Венгрии, вместе взятых (7:6). И это с учётом того, что соперников сложно назвать мальчиками для битья. Достаточно упомянуть Вилли Орбана, выступающего за немецкий «Лейпциг». Однако вклад Артёма в успех сборной не ограничился скидками. Он регулярно смещался на фланги и тем самым вносил сумятицу в оборонительные ряды венгров, а также участвовал почти в каждой опасной комбинации.

Неопределённость с голкипером и проблемы Семёнова

Помимо Дзюбы, незыблемыми кажутся позиции Магомеда Оздоева, Романа Зобнина, Марио Фернандеса и Георгия Джикии. Тем временем кандидатура второго центрального защитника по-прежнему вызывает вопросы. Как и в предыдущей встрече, с футболистом «Спартака» в связке действовал Андрей Семёнов. Однако он выступил крайне неудачно и наверняка заставил Черчесова сомневаться в своём выборе.

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Ещё в первом тайме он упустил Адама Салаи, но тот не сумел замкнуть подачу с фланга, а уже во втором стал виновником двух пропущенных голов. Сначала допустил позиционную ошибку и не смог прервать передачу на Роланда Шаллаи, а затем оставил без присмотра Неманью Николича. Вышедший на замену форвард оказался неприкрытым во вратарской площади и легко переправил мяч в пустые ворота.

Стоит отметить, что участие Семёнова в этом матче находилось под вопросом. Причиной тому стала травма задней поверхности бедра, полученная в противостоянии с Сербией. Не исключено, что именно последствия повреждения сказались на действиях защитника, но факт остаётся фактом. Центр обороны уже давно считается одной из самых проблемных линий в сборной России, что лишний раз нашло подтверждение.

Также вряд ли закрыты вопросы относительно позиции первого номера. В поединке с Венгрией Шунин был не так хладнокровен, как тремя сутками ранее. Особенно это проявлялось в первом тайме, когда голкипер несколько раз довольно рискованно играл на выходах. Несомненно, вины Антона в пропущенных мячах нет, но и выручить своих партнёров он не сумел. С учётом конкуренции в будущем вполне можно ожидать ротации на этой позиции. Особенно если молодёжка гарантирует себе участие в первенстве континента, а Александр Максименко и Матвей Сафонов начнут вызываться в основную сборную.

Излишняя ставка на оборону

Болельщики и специалисты уже привыкли, что при Черчесове сборная России строит игру от обороны и с большей охотой отдаёт мяч оппоненту, чем сама пытается действовать с позиции силы. Но если раньше это проявлялось в основном в противостоянии с грандами, то теперь и с командами, относительно равными по уровню. Так, в домашней игре с сербами отечественные футболисты владели мячом 38% времени, а в матче с венграми — 40%.

И вплоть до середины второго тайма игры в Будапеште это не вызывало никаких вопросов. Сборная России вела с крупным счётом и чувствовала себя хозяином положения, но затем пропустила дважды за восемь минут. Черчесов постарался ещё больше укрепить оборону и вместо заточенных под атаку Миранчука и Ионова выпустил опорника Юрия Газинского и номинального флангового защитника Вячеслава Караваева. Гости ещё больше прижались к своей штрафной и практически не помышляли о контрнаступлении. Как итог, колоссальное преимущество хозяев по ударам (4:0) и проценту владения мячом (68:32) в заключительные 20 минут.

Несомненно, шесть очков в двух матчах Лиги наций приятны, но даже в такие моменты стоит обращать внимание на качество игры. Если с бельгийцами и немцами россияне действительно вряд ли могут действовать первым номером, то с венграми это более чем возможно. Постоянно прижимаясь к воротам, подопечные Черчесова позволяют соперникам создавать опасные моменты и рискуют пропустить очередной гол. И если в этот раз Шунин и компания смогли отстоять победу, то в следующий раз всё может сложиться иначе.