Антон Миранчук рассказал, кому посвятил свой гол в матче с Венгрией

Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук поделился впечатлениями от своего гола в ворота команды Венгрии в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.

«Хорошая комбинация. Рома Зобнин увёл игрока, дав Кузяеву свободную зону, и Далер удачно воспользовался моментом. Кому посвящал гол? Всей моей семье, брату, друзьям, всем, кто поддерживал меня. Я рад что победили, и рад что забил», — заявил Миранчук после матча.

24-летний хавбек забил на 15-й минуте с передачи Кузяева. Для него этого гол стал вторым в карьере за сборную России.

Ранее сообщалось, что Владимир Быстров назвал нервной концовку матча сборной России с Венгрией.