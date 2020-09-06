Антон Миранчук рассказал, кому посвятил свой гол в матче с Венгрией

Короткая ссылка
Полузащитник сборной России по футболу Антон Миранчук поделился впечатлениями от своего гола в ворота команды Венгрии в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.
Антон Миранчук рассказал, кому посвятил свой гол в матче с Венгрией
  • Reuters

«Хорошая комбинация. Рома Зобнин увёл игрока, дав Кузяеву свободную зону, и Далер удачно воспользовался моментом. Кому посвящал гол? Всей моей семье, брату, друзьям, всем, кто поддерживал меня. Я рад что победили, и рад что забил», — заявил Миранчук после матча.

24-летний хавбек забил на 15-й минуте с передачи Кузяева. Для него этого гол стал вторым в карьере за сборную России.

Ранее сообщалось, что Владимир Быстров назвал нервной концовку матча сборной России с Венгрией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить