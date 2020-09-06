Сборная Россия одержала победу над Венгрией в матче Лиги наций

Сборная России по футболу взяла верх над Венгрией в матче группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена» и завершилась в пользу гостей — 3:2.

На 15-й минуте национальную команду вывел вперёд Антон Миранчук после прострела Далера Кузяева, а на 33-й минуте Андрей Семёнов поборолся в чужой штрафной и сделал скидку на Магомеда Оздоева, который неотразимо пробил по воротам Петера Гулачи.

Сразу после перерыва Марио Фернандес довёл счёт до разгромного после паса капитана сборной России Артёма Дзюбы. После этого венгры смогли сначала отыграть один гол на 62-й минуте усилиями Роланда Шаллаи, который перебросил мяч через голкипера россиян Антона Шунина, а на 70-й Неманья Николич сократил отставание до минимального. Тем не менее подопечные Станислава Черчесова смогли удержать победу.

Таким образом, Россия набрала шесть очков и единолично возглавила турнирную таблицу третьей группы в Лиге B. Венгры с тремя очками находятся на второй позиции.

Ранее сообщалось, что сборная Венгрии отыграла два мяча в матче со сборной России в Лиге наций.