Сборная России одержала 20-ю победу под руководством Черчесова

Победа над сборной Венгрии в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА стала для российской национальной команды 20-й под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

Таким образом, Черчесов вышел на третье место по числу побед у руля сборной России.

Перед ним расположились Гус Хиддинк с 22 победами и Олег Романцев, в активе которого 36 побед.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, квалифицировалась на Евро-2020, а также по итогам первого сезона Лиги наций сохранила прописку во втором по силе дивизионе.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счётом 38:8.