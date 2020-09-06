Сборная России одержала 20-ю победу под руководством Черчесова
- Reuters
Таким образом, Черчесов вышел на третье место по числу побед у руля сборной России.
Перед ним расположились Гус Хиддинк с 22 победами и Олег Романцев, в активе которого 36 побед.
Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, квалифицировалась на Евро-2020, а также по итогам первого сезона Лиги наций сохранила прописку во втором по силе дивизионе.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу выиграла 10 из 11 последних матчей с общим счётом 38:8.