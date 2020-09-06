За лидерство в группе: сборная России забила два мяча Венгрии в матче Лиги наций

Сборная России по футболу играет на выезде с Венгрией в рамках группового этапа Лиги наций. Обе команды одержали победы в первых матчах турнира и теперь борются за лидерство в своём квартете. В современной истории россияне ещё не проигрывали венгерским футболистам. RT ведёт текстовую трансляцию игры.

РИА Новости

© Алексей Витвицкий