За лидерство в группе: сборная России забила два мяча Венгрии в матче Лиги наций

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Владимир Зайвый
Сборная России по футболу играет на выезде с Венгрией в рамках группового этапа Лиги наций. Обе команды одержали победы в первых матчах турнира и теперь борются за лидерство в своём квартете. В современной истории россияне ещё не проигрывали венгерским футболистам. RT ведёт текстовую трансляцию игры.
За лидерство в группе: сборная России забила два мяча Венгрии в матче Лиги наций
  • РИА Новости
  • © Алексей Витвицкий
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  • 06 сентября 2020

    Шигер получил предупреждение за фол на Зобнине и заработал заодно дисквалификацию на следующий матч с Сербией. (42')

  • Оздоев пробил издали и попал на пустые трибуны. Перед этим Кузяев на грани фола сыграл на своём фланге, но карточки избежал. (40')

  • Не ждали мы новых подарков от венгерской обороны, а она всё-таки позволила забить ещё один мяч. Теперь разница в счёте вполне комфортная, чтобы можно было и покрасивее сыграть. Пока даже после второго гола россияне не спешат раскрываться. (37')

  • Г-О-О-О-Л! 0:2! Оздоев удвоил счёт! Россияне продолжили разыгрывать мяч после удара Миранчука со штрафного и дождались ошибки Ланга, который вступил в единоборство с Джикией и отдал пас под удар Оздоеву. (33')

  • Перешли в атаку россияне и допустили две потери подряд. Если бы не гол Миранчука, было бы очень волнительно наблюдать за ходом игры. (32')

  • Порой сразу девять полевых игроков сборной России работают на оборону, и такая предусмотрительность вовсе не лишняя. Венгры постепенно осваиваются на чужой половине поля, Шаллаи удалось вновь пробить с близкого расстояния в Шунина. (29')

  • Как раз розыгрыш углового закончился ударом в створ ворот Шунина, но вратарь без лишней паники забрал мяч в руки. (26')

  • Зобнин наказан жёлтой карточкой за фол на Собослаи. Дисциплина может выйти на первый план в этой игре, венгры будут стараться добыть стандарты в этом непросто складывающемся для них матче. (25')

  • Всё-таки смог Шаллаи добавить нерва этой игре, пробив после вынужденной скидки Семёнова. Но в сторону ворот мяч не полетел. (22')

  • Очень надёжно действуют россияне в обороне, не дают сопернику ничего создать. Ни быстрые прорывы, ни позиционное нападение не дают результатов. Такая же в целом картина была и в предыдущей игре, с сербами. (20')

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