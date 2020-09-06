За лидерство в группе: сборная России забила два мяча Венгрии в матче Лиги наций
- РИА Новости
- © Алексей Витвицкий
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06 сентября 2020
Шигер получил предупреждение за фол на Зобнине и заработал заодно дисквалификацию на следующий матч с Сербией. (42')
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Оздоев пробил издали и попал на пустые трибуны. Перед этим Кузяев на грани фола сыграл на своём фланге, но карточки избежал. (40')
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Не ждали мы новых подарков от венгерской обороны, а она всё-таки позволила забить ещё один мяч. Теперь разница в счёте вполне комфортная, чтобы можно было и покрасивее сыграть. Пока даже после второго гола россияне не спешат раскрываться. (37')
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Г-О-О-О-Л! 0:2! Оздоев удвоил счёт! Россияне продолжили разыгрывать мяч после удара Миранчука со штрафного и дождались ошибки Ланга, который вступил в единоборство с Джикией и отдал пас под удар Оздоеву. (33')
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Перешли в атаку россияне и допустили две потери подряд. Если бы не гол Миранчука, было бы очень волнительно наблюдать за ходом игры. (32')
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Порой сразу девять полевых игроков сборной России работают на оборону, и такая предусмотрительность вовсе не лишняя. Венгры постепенно осваиваются на чужой половине поля, Шаллаи удалось вновь пробить с близкого расстояния в Шунина. (29')
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Как раз розыгрыш углового закончился ударом в створ ворот Шунина, но вратарь без лишней паники забрал мяч в руки. (26')
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Зобнин наказан жёлтой карточкой за фол на Собослаи. Дисциплина может выйти на первый план в этой игре, венгры будут стараться добыть стандарты в этом непросто складывающемся для них матче. (25')
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Всё-таки смог Шаллаи добавить нерва этой игре, пробив после вынужденной скидки Семёнова. Но в сторону ворот мяч не полетел. (22')
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Очень надёжно действуют россияне в обороне, не дают сопернику ничего создать. Ни быстрые прорывы, ни позиционное нападение не дают результатов. Такая же в целом картина была и в предыдущей игре, с сербами. (20')
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