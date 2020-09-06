Победный пенальти Стерлинга, дебютный мяч Феликса и голевой пас Кварацхелии: чем запомнились матчи 1-го тура Лиги наций

Португалия разгромила Хорватию в матче 1-го тура розыгрыша Лиги наций по футболу, а Жоау Феликс забил свой первый мяч за сборную. Англия обыграла Исландию благодаря голу Рахима Стерлинга, а встреча запомнилась двумя удалениями и нереализованным 11-метровым Биркира Бьяднасона. Точный удар Килиана Мбаппе помог Франции взять верх над Швецией, а Бельгия одержала победу над Данией впервые с мая 1971 года. Команда Армении потерпела четвёртое поражение подряд, а результативная передача Хвичи Кварацхелии помогла Грузии одолеть Эстонию. RT рассказывает об итогах субботних матчей Лиги наций.

Крупная победа Португалии без Роналду

Самый результативный матч игрового дня прошёл на стадионе «Драгау». Действующие победители Лиги наций не оставили соперникам ни шанса и продлили беспроигрышную серию в турнире до семи игр. К 70-й минуте португальцы громили хорватов со счётом 3:0, а в компенсированное время оппоненты обменялись голами. Точными ударами отметились Жоау Канселу, Диогу Жота, Жоау Феликс, Андре Силва и Бруно Петкович.

Но если Жота и Феликс впервые отличились за национальную команду, то Криштиану Роналду мог бы стать первым португальцем в истории, забившим 100 мячей за сборную. Однако он остался вне заявки из-за инфекции пальца на правой ноге. Форвард «Ювентуса» наблюдал за успехами соотечественников со скамейки запасных, некоторое время даже нарушая регламент. Лишь после замечания со стороны стюарда футболист надел защитную маску и продолжил смотреть игру.

Стоит отметить, что Златко Далич выпустил в стартовом составе двух представителей клубов РПЛ. Однако Никола Влашич и Деян Ловрен не смогли отметиться результативными действиями. При этом хавбек ЦСКА не сумел помешать Канселу в эпизоде с первым голом, а защитник «Зенита» проиграл позицию Пепе в эпизоде с мячом Силвы.

Гол Мбаппе и незабитый пенальти Гризманна

Шведы на своём поле дали бой действующим чемпионам мира. Сборная Франции провела не самый выразительный матч и нанесла всего один удар по воротам за 90 минут, но он оказался точным. В роли бомбардира выступил Килиан Мбаппе, набравший семь (4 + 3) очков за результативность в последних семи встречах. При этом гол получился достаточно курьёзным. Микаэль Лустиг среагировал на финт нападающего и попытался отвести угрозу, но лишь отправил мяч в ногу ничего не подозревавшему Кристофферу Олссону. Мяч рикошетом вернулся к форварду «Пари Сен-Жермен» и спустя секунду оказался в сетке.

Во втором тайме французы выровняли игру, а в компенсированное время могли удвоить преимущество. Прорыв Стивена Н’Зонзи в штрафную был остановлен лишь при помощи нарушения правил, а исполнять 11-метровый вызвался Антуан Гризманн. Форвард «Барселоны» пробил над перекладиной и в третий раз подряд не смог реализовать пенальти в матче за сборную. До этого он «прощал» Андорру и Албанию.

Что касается шведов, то они превзошли французов не только по владению мячом (51% — 49%), но и по числу ударов (9 — 7). При этом Маркус Берг был ближе всех к тому, чтобы отличиться, но не смог реализовать выход один на один с Уго Льорисом. Футболист «Краснодара» откликнулся на дальнюю передачу, разобрался с двумя защитниками оппонента, но пробил во вратаря.

Первая победа Бельгии над Данией за 49 лет

В свою очередь, бельгийцы уверенно справились с датчанами и прервали неудачную серию в очном противостоянии. В предыдущих трёх встречах (состоявшихся в 1984, 1994 и 1995 годах) скандинавы забивали по три мяча и побеждали, а до минувшего дня последняя победа «красных дьяволов» над датчанами датировалась 26 мая 1971 года. На этот раз подопечные Роберто Мартинеса оставили свои ворота в неприкосновенности и дважды огорчили Каспера Шмейхеля.

Главным героем матча стал Дрис Мертенс. На девятой минуте он ассистировал Джейсону Денайеру, а на 76-й — отличился сам. Таким образом, нападающий «Наполи» забил 19-й мяч в 91 встрече за сборную и обошёл по этому показателю легендарного Энцо Шифо. По результативным передачам он занимает третье место в истории национальной сборной. В его активе 27 пасов, больше только у Эдена Азара (33) и Кевина Де Брёйне (34). Первый из них в этом матче остался на скамейке запасных, а второй не был включён в заявку.

Результативная серия Стерлинга и два удаления

Действующий бронзовый призёр Лиги наций успешно начал выступление во втором розыгрыше турнира. Сборная Англии в гостях одержала победу над командой Исландии, которая четыре года назад не пустила родоначальников футбола в четвертьфинал ЧЕ. Хотя реванш получился не самым убедительным. Подопечные Гарета Саутгейта взяли верх с минимальным счётом, а в концовке чудом избежали потери очков.

Основные события пришлись на концовку встречи. С разницей в 19 минут вторые жёлтые карточки получили Кайл Уокер и Сверрир Ингасон. Правда, если защитник «Тоттенхэма» грубо сыграл в подкате в середине поля, то защитник ПАОКа рукой заблокировал удар Рахима Стерлинга по воротам. Главный арбитр Срджан Йованович указал на точку, а хавбек «Манчестер Сити» отметился точным ударом и записал на свой счёт 17-й (11 + 6) балл за результативность в последних 12 матчах за «трёх львов». Но уже спустя две минуты Биркир Бьяднасон мог восстановить паритет. Сербский судья усмотрел злой умысел в действиях Джо Гомеса и вновь назначил пенальти, но полузащитник «Брешии» пробил неточно.

Концовка могла получиться не такой напряжённой, если бы арбитр не отменил гол Гарри Кейна на шестой минуте встречи. Форвард «Тоттенхэма» замкнул подачу Стерлинга, но лайнсмен усмотрел офсайд в этом эпизоде.

Помимо прочего, встреча запомнилась дебютом юных Мэйсона Гринвуда и Фила Фодена, а также появлением на поле Дэнни Ингза. Форвард «Саутгемптона» дебютировал за родоначальников футбола в 2015 году, но лишь спустя 1790 дней во второй раз примерил футболку национальной команды.

Передача Кварацхелии и гол Шейдаева

Одним из самых интересных матчей в Лиге C стал поединок между Грузией и Эстонией. Как минимум по той причине, что в нём принимал участие целый ряд футболистов, известных по выступлениям в РПЛ. В итоге одним из главных героев встречи стал Хвича Кварацхелия, записавший на свой счёт первую голевую передачу за сборную. Полузащитник «Рубина» исполнил идеальную подачу с правого фланга, а Ника Качарава неотразимо пробил головой.

Сборная Армении на выезде проиграла Северной Македонии и продлила неудачную серию. Подопечные Хоакина Капарроса потерпели четвёртую неудачу подряд, что стало худшим результатом с 2017 года. Уже к концу первого тайма гости позволили отличиться Эгзияну Алиоски и Илие Несторовски, а сами смогли ответить лишь голом престижа. На четвёртой компенсированной минуте забил Тигран Барсегян.

Не смогли порадовать своих болельщиков и футболисты из Азербайджана, проигравшие Люксембургу. Уже на 25-й минуте они остались в меньшинстве после удаления Махира Эмрели, но даже вдесятером сумели открыть счёт. Пятый мяч за сборную забил воспитанник «Зенита» Рамиль Шейдаев. Но на второй тайм сил не хватило. Сначала Антон Кривоцюк записал на свой счёт автогол, а затем Жерсон Родригеш реализовал 11-метровый.