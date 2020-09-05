Гол Стерлинга принёс Англии победу над Исландией в Лиге наций

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Сборная Англии одержала победу над национальной командой Исландии в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.
Гол Стерлинга принёс Англии победу над Исландией в Лиге наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Рейкьявике, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Сборная Англии осталась вдесятером на 70-й минуте. За вторую жёлтую карточку с поля был удалён Кайл Уокер.

На 89-й минуте команда Исландии также лишилась одного футболиста. Сверрир Ингасон был удалён за вторую жёлтую карточку.

Победу сборной Англии принёс гол Рахима Стерлинга, реализовавшего пенальти на первой компенсированной ко второму тайму минуте.

Спустя две минуты исландцы упустили возможность сравнять счёт. Пенальти не реализовал Биркир Бьярнасон, ударивший выше ворот.

Ранее сообщалось, что сборная Чехии полностью изменит состав из-за вспышки коронавируса и сыграет матч Лиги наций с Шотландией.

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