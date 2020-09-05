Сборная Чехии полностью изменит состав из-за вспышки коронавируса и сыграет матч Лиги наций с Шотландией

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Матч второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Чехии и Шотландии пройдёт, как и было запланировано, несмотря на случаи заболевания коронавирусом в команде хозяев.
Сборная Чехии полностью изменит состав из-за вспышки коронавируса и сыграет матч Лиги наций с Шотландией
  • Reuters

Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии (FACR). Решение было принято после переговоров между федерацией и представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сборная Чехии будет состоять полностью из новых футболистов и сотрудников.

Двое сотрудников сборной Чехии сдали тесты на коронавирус, показавшие положительный результат, после матча первого тура с командой Словакии (3:1). Матч с шотландцами состоится 7 сентября в Оломоуце.

Ранее сообщалось, что матч Чехии и Шотландии не состоится из-за вспышки коронавируса.

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