Сборная Чехии полностью изменит состав из-за вспышки коронавируса и сыграет матч Лиги наций с Шотландией
- Reuters
Об этом сообщила пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии (FACR). Решение было принято после переговоров между федерацией и представителями Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Сборная Чехии будет состоять полностью из новых футболистов и сотрудников.
Двое сотрудников сборной Чехии сдали тесты на коронавирус, показавшие положительный результат, после матча первого тура с командой Словакии (3:1). Матч с шотландцами состоится 7 сентября в Оломоуце.
Ранее сообщалось, что матч Чехии и Шотландии не состоится из-за вспышки коронавируса.