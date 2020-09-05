Люксембург обыграл Азербайджан в матче футбольной Лиги наций
- Reuters
Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Хозяева поля остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Прямую красную карточку получил Махир Эмрели.
На 43-й минуте за Азербайджан забил Рамиль Шейдаев.
Люксембург сравнял счёт благодаря голу Леандро Баррейро на 48-й минуте. Победный мяч с пенальти на 72-й минуте забил Жерсон Родригеш.
В параллельных матчах Северная Македония победила Армению (2:1), Гибралтар взял верх над Сан-Марино (1:0), Кипр проиграл Черногории (0:2), а Эстония уступила Грузии (0:1).
Ранее сообщалось, что гол Стерлинга принёс Англии победу над Исландией в Лиге наций.