Люксембург обыграл Азербайджан в матче футбольной Лиги наций

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Сборная Люксембурга одержала победу над национальной командой Азербайджана в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.
Люксембург обыграл Азербайджан в матче футбольной Лиги наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Баку, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Хозяева поля остались в меньшинстве уже на 25-й минуте. Прямую красную карточку получил Махир Эмрели.

На 43-й минуте за Азербайджан забил Рамиль Шейдаев.

Люксембург сравнял счёт благодаря голу Леандро Баррейро на 48-й минуте. Победный мяч с пенальти на 72-й минуте забил Жерсон Родригеш.

В параллельных матчах Северная Македония победила Армению (2:1), Гибралтар взял верх над Сан-Марино (1:0), Кипр проиграл Черногории (0:2), а Эстония уступила Грузии (0:1).

Ранее сообщалось, что гол Стерлинга принёс Англии победу над Исландией в Лиге наций.

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