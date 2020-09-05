Португалия без Роналду разгромила Хорватию в матче футбольной Лиги наций

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Сборная Португалии одержала разгромную победу над национальной командой Хорватии в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.
Португалия без Роналду разгромила Хорватию в матче футбольной Лиги наций
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Победу португальской команде принесли голы Жоау Канселу, Диогу Жоты, Жоау Фелиша и Андре Силвы.

Сборная Хорватии ответила голом Бруно Петковича.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не принимал участие в матче, поскольку лечит инфекцию, вызванную пчелиным укусом.

Ранее сообщалось, что Люксембург обыграл Азербайджан в матче футбольной Лиги наций.

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