Португалия без Роналду разгромила Хорватию в матче футбольной Лиги наций
- Reuters
Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.
Победу португальской команде принесли голы Жоау Канселу, Диогу Жоты, Жоау Фелиша и Андре Силвы.
Сборная Хорватии ответила голом Бруно Петковича.
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не принимал участие в матче, поскольку лечит инфекцию, вызванную пчелиным укусом.
Ранее сообщалось, что Люксембург обыграл Азербайджан в матче футбольной Лиги наций.