Португалия без Роналду разгромила Хорватию в матче футбольной Лиги наций

Сборная Португалии одержала разгромную победу над национальной командой Хорватии в матче первого тура группового этапа футбольной Лиги наций УЕФА.

Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев поля.

Победу португальской команде принесли голы Жоау Канселу, Диогу Жоты, Жоау Фелиша и Андре Силвы.

Сборная Хорватии ответила голом Бруно Петковича.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду не принимал участие в матче, поскольку лечит инфекцию, вызванную пчелиным укусом.

Ранее сообщалось, что Люксембург обыграл Азербайджан в матче футбольной Лиги наций.