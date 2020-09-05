«Артём играет с желанием и страстью»: ветеран сборной Сербии и Черногории о дубле Дзюбы и работе Черчесова

Сборная Сербии оказалась функционально не готова к матчу Лиги наций против национальной команды России. Об этом в интервью RT заявил экс-полузащитник «Спартака» и «Партизана» Горан Тробок. По его мнению, ошибки подопечных Любиши Тумбаковича в обороне связаны с отсутствием игровой практики, которая в поединках с равным соперником выходит на первый план. Эксперт также объяснил, чем ему симпатичен Артём Дзюба, отдал должное Юрию Жиркову и высказался о работе Станислава Черчесова.

— УЕФА запрещает допуск зрителей на международные матчи из-за ситуации с COVID-19. Как вам атмосфера игры на пустом стадионе «Динамо»?

— Сложно играть без болельщиков. Матч больше походил на товарищеский или тренировочный. По себе знаю, настроиться в такой ситуации на все 100% совсем не просто. Но игры сборной проходят нечасто, и цену им все прекрасно понимают.

— Многие в России побаивались сборную Сербии, в составе которой есть игроки ведущих европейских клубов. Почему подопечные Любиши Тумбаковича потерпели поражение?

— Сербия хорошо провела первый тайм. После перерыва подвело отсутствие игровой практики. Дело в том, что большинство футболистов выпало из соревновательного ритма. Поэтому многие оказались не готовы физически к игре с такой сильной и хорошо подготовленной командой, как Россия. Розыгрыш РПЛ стартовал раньше ведущих европейских чемпионатов. Было видно, что все уже успели набрать оптимальную форму. При соперничестве примерно равных по классу команд именно функциональная и игровая готовность в данный конкретный момент выходит на первый план. Такое состояние достигается только через официальные матчи и никак иначе.

Также по теме Пас защитника «Динамо», гол новичка ЦСКА и победа опорника «Спартака»: чем запомнились матчи 1-го тура Лиги наций Сборная Италии не смогла одолеть Боснию и Герцеговину и прервала серию из 11 побед подряд. Нидерланды выиграли у Польши в дебютном...

— Все ли возможности изменить ход игры использовал Тумбакович? Как вообще оцениваете работу сербского наставника?

— Я очень хорошо знаю этого тренера, поскольку в течение пяти лет выступал под его руководством в «Партизане». Ему нравится играть в красивый и прогрессивный футбол с большим контролем мяча. Но Тумбаковичу нужно дать время. Я уверен, что в будущем Сербия будет показывать красивый и эффективный футбол. Даже не сомневаюсь.

— Давно выступающий в чемпионате России Джордже Деспотович не получил шанса сыграть против хорошо знакомых ему футболистов. Справедливо ли Тумбакович оставил нападающего «Рубина» на скамейке запасных?

— Я не вправе обсуждать работу тренерского штаба. Они постоянно в команде, и им, как говорится, виднее. Со своей стороны, готов согласиться с вами: Деспотович вполне мог отыграть второй тайм.

— И всё-таки, почему сербы совершили несколько грубых ошибок в обороне? Страхиня Павлович нарушил правила на Зелимхане Бакаеве в случае с пенальти, а Никола Максимович просто подарил мяч Артёму Дзюбу перед третьим голом россиян. Хватало и других оплошностей.

— Ошибки происходят тогда, когда футболисты недостаточно готовы физически и не могут сохранять концентрацию в течение всех 90 минут. Ляп Максимовича отнюдь не означает, что он неквалифицированный защитник. Будь иначе, его не позвали бы в «Наполи». Но без практики выходить и демонстрировать умный футбол, повторюсь, сложно. Как показала игра, россияне не прощают ошибок.

— А про Черчесова что скажете? Сборная России стала сильнее или слабее по сравнению с чемпионатом мира?

— Считаю, Черчесов отлично работает с командой. Важно, что руководство доверяет ему. У вас нет шараханий, один наставник имеет возможность выстраивать и обновлять команду на протяжении нескольких лет. Так что у российской сборной есть преемственность.

В России огромное количество качественных футболистов. Но кое-чего, по моему скромному мнению, ей всё же не хватает для того, чтобы добиться ещё более высоких результатов.

— Чего же?

— Игрока топ-класса. Возможно, звездой европейского уровня будет суждено стать Алексею Миранчуку из «Аталанты» и Фёдору Чалову из ЦСКА. Их задатки видны невооружённым глазом. Очень хорошие ребята. Будем следить за ними. Вообще, полагаю, российскому футболу пошло бы на пользу как можно большее представительство не просто в ведущих лигах континента, а именно в топ-клубах. Там бы исполнители прогрессировали ещё больше и, таким образом, повышали бы общий уровень национальной команды.

— Многого ждут и от Зелимхана Бакаева. Способен ли он блистать в Европе?

— Говорить об этом пока преждевременно, но Бакаев хороший футболист. Я люблю смотреть на таких, как он — резких, быстрых, взрывных.

— Благодаря своему дублю Дзюба поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сборной России в истории. У него теперь 26 голов, как и у Владимира Бесчастных. Больше только у Александра Кержакова — 30. Как оцените игру капитана россиян?

— Вы знаете, это фантастический бомбардир и настоящий центральный нападающий. Сейчас он без сомнения лучший игрок сборной России. Дзюба играет с большим энтузиазмом, с желанием, страстью. Его приятно видеть на поле. Хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром в истории страны. Рекорды существуют, чтобы их бить.

— К своеобразному достижению подбирается и Юрий Жирков. В четверг он превзошёл Черчесова, появившись на поле в возрасте 37 лет и 14 дней. В более старшем возрасте футболку национальной команды надевал только Сергей Игнашевич.

— Весьма показательно, что Жирков в свои годы выступает за главную команду страны. По-моему, очевидно, что Черчесов занял правильную позицию: играть должны лучшие, независимо от того, сколько им лет — 37 или 18.