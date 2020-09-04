Сёмин заявил, что россияне превзошли сербов по всем показателям

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин поделился наблюдениями от игры национальной команды в матче с сербами.

Подопечные Станислава Черчесова праздновали победу со счётом 3:1.

«Ребята провели очень хороший матч, превзошли сербов по всем показателям. Черчесов сделал небольшие перестановки, они все сработали, Вячеслава Караваева сделал левым защитником, и они вместе с Юрием Жирковым в паре на фланге отработали в обороне, у них всё замечательно получилось. По-моему, удалось всё», — сказал Сёмин в эфире «Матч Премьер».

Ранее сообщалось, что Черчесов рассказал о вкладе тренеров в победу сборной России над Сербией.