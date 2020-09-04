Сборная России сделала коллективный снимок в раздевалке

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Сборная России сделала памятное фото в раздевалке поле победы над Сербией в стартовом матче Лиги наций по футболу (3:1).
Сборная России сделала коллективный снимок в раздевалке
  • © REUTERS/Maxim Shemetov

Снимок был опубликован в Twitter-аккаунте национальной команды. Место в центре во время съемки занял тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым. Герои матча Артём Дзюба, оформивший дубль, и Антон Шунин оказались за спинами партнёров.

Ранее Юрий Сёмин заявил, что россияне превзошли сербов по всем показателям.

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