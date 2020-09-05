Пас защитника «Динамо», гол новичка ЦСКА и победа опорника «Спартака»: чем запомнились матчи 1-го тура Лиги наций

Сборная Италии не смогла одолеть Боснию и Герцеговину и прервала серию из 11 побед подряд. Нидерланды выиграли у Польши в дебютном матче Дуайта Лодевейгса, сменившего на посту главного тренера Роналда Кумана. Команда Северной Ирландии сумела вдесятером вырвать ничью у Румынии. Эрлинг Холанд забил первый мяч в составе сборной Норвегии, а новичок ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов принёс Казахстану победу над Литвой, но получил травму. RT рассказывает об итогах пятничных матчей Лиги наций.

Голевой пас и неудачный рикошет Шуньича во Флоренции

Сборной Боснии и Герцеговины удалось остановить 11-матчевую победную серию итальянцев. В поединке этих команд на групповом этапе Лиги наций УЕФА была зафиксирована ничья, за которую подопечным Роберто Манчини ещё пришлось побороться.

Встреча двух команд первой группы лиги A прошла во Флоренции. В стартовом составе итальянцев бросалось в глаза отсутствие обладателя «Золотой бутсы» Чиро Иммобиле, который наблюдал за игрой со скамейки запасных. Оттуда он мог видеть, как выступающий пять лет в Италии Эдин Джеко открыл счёт на 57-й минуте после скидки защитника «Динамо» Тони Шуньича.

Спустя десять минут представитель РПЛ снова привлёк к себе внимание. Стефано Сенси нанёс удар в падении, и мяч после рикошета от Шуньича залетел в ворота боснийской сборной. Больше команды забить не смогли, и выход Иммобиле за 17 минут до конца встречи на результат не повлиял. После блестяще проведённой квалификации Евро-2020 подопечные Манчини снова испытывают проблемы в Лиге наций, где они два года назад выиграли лишь одну встречу.

Успешный дебют Лодевейгса и нехватка Левандовски

Сборная Нидерландов в прошлом месяце осталась без наставника, после того как Рональд Куман отправился спасать «Барселону». Он временно передал бразды правления своему ассистенту Дуайту Лодевейгсу. Дебют у 62-летнего тренера получился весьма успешным: голландцы обыграли на своём поле команду Польши.

Хозяева поля контролировали матч и смогли забить единственный мяч по истечении часа игрового времени. Стивен Бергвейн завершил атаку с ударной позиции, на которую его вывели Френки де Йонг и Ханс Хатебур, и оформил первый гол в составе своей сборной. Шансы отличиться имели и другие голландские футболисты, но никто из них счёт так и не изменил.

Полякам остро не хватало их лучшего футболиста Роберта Левандовски, который после победы в Лиге чемпионов пропустил ближайшие матчи сборной. В его отсутствие только Кшиштофу Пёнтеку удалось однажды попасть в створ ворот — с этим ударом Яспер Силлессен сумел справиться.

Победа Чехии и конец шотландской серии

Как и в первом сезоне Лиги наций, сборные Чехии и Словакии попали в одну группу дивизиона B и получили возможность встретиться друг с другом. Словакам такая перспектива не сулила ничего хорошего: последние два раунда противостояния они проиграли. Да и новый поединок тоже оказался за чехами.

В первом тайме команды не смогли отличиться, но после перерыва словацкому голкиперу Доминику Грейфу пришлось вытащить три мяча из своих ворот. Один из них забил с пенальти Боржек Дочкал. За две минуты до конца встречи хозяева смогли избежать разгрома благодаря голу дебютанта сборной Ивана Шранца, попавшего в цель почти с 30 м. Весь матч на поле провёл опорник «Спартака» Алекс Крал, у которого в активе уже десять игр за сборную Чехии.

Подопечные Ярослава Шильгавы поднялись на первое место в группе благодаря ничьей в матче между Шотландией и Израилем. Гол Эрана Захави не позволил британцам одержать четвёртую победу подряд, которую они надеялись добыть после реализованного Райаном Кристи пенальти.

Дебютный гол Холанда за сборную и спасение североирландцев

Норвежец Эрлинг Холанд успел в прошлом сезоне стать одним из самых результативных нападающих Европы, но только на клубном уровне. 20-летний нападающий успел провести всего два матча за сборную, в которых уходил с поля без голов. В первом туре Лиги наций форвард «Боруссии» наконец открыл счёт своим мячам за первую команду страны. Холанд точно пробил по воротам австрийской команды в середине второго тайма.

Правда, помощь главной норвежской звезды футбола не помогла избежать поражения. К тому времени Австрия уже вела со счётом 2:0 благодаря голам Михаэля Грегорича и Марселя Забитцера с пенальти. У скандинавов прервалась девятиматчевая беспроигрышная серия, которая началась после встречи с Испанией в марте 2019 года.

В другом матче первой группы лиги B сборная Северной Ирландии смогла проявить характер и вдесятером добыть ничью в матче с Румынией. Подопечные Мирела Рэдоя открыли счёт на 25-й минуте стараниями Георге Пушкаша. Спустя четверть часа островитяне остались без нападающего Джоша Мадженниса, заработавшего две жёлтые карточки. Однако вышедший на замену Гэвин Уит помог североирландцам добыть первое очко в Лиге наций после четырёх поражений в первом сезоне этого турнира.

Травма Зайнутдинова после гола и поражение Белоруссии

Игровой день Лиги наций начинался в Вильнюсе, где сборная Литвы принимала Казахстан в рамках четвёртой группы дивизиона C. Гости начали турнир с убедительной победы со счётом 2:0. Уже на третьей минуте в их составе отличился новичок ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов, замкнувший навес в чужой штрафной. 22-летний футболист забил семь мячей в составе своей сборной и закрепился в шестёрке лучших бомбардиров в её истории.

Доиграть встречу Зайнутдинову не удалось. Уже на 30-й минуте он получил травму, из-за которой ему потребовалась замена. Однако на настрой казахстанцев эта потеря не повлияла. Гости не упустили преимущество в счёте, а за четыре минуты до финального свистка второй гол ударом под перекладину оформил недавно выступавший за «Оренбург» Исламбек Каут, занятый сейчас поиском нового клуба в РПЛ.

Первую строчку в группе Казахстан делит с Албанией, которая со счётом 2:0 обыграла на выезде Белоруссию. Несмотря на то что у хозяев поля весь год была постоянная игровая практика, оказать сопротивление балканцам они не смогли. На голы Сокола Чикалеши и Кейди Баре белорусы не нашли достойного ответа и нанесли только два удара в створ.