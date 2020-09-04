Гол футболиста ЦСКА Зайнутдинова помог сборной Казахстана победить Литву в Лиге наций
Сборная Казахстана по футболу взяла верх над командой Литвы в матче первого тура Лиги наций.
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Встреча прошла в Вильнюсе и завершилась в пользу гостей — 2:0.
На третьей минуте отличился игрок ЦСКА Бактийор Зайнутдинов, а в конце игры забил Исламбек Куат.
Ранее сборные Германии и Испании сыграли вничью в Лиге наций.
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