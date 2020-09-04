Гол футболиста ЦСКА Зайнутдинова помог сборной Казахстана победить Литву в Лиге наций

Сборная Казахстана по футболу взяла верх над командой Литвы в матче первого тура Лиги наций.

@rostovfc

Twitter

Встреча прошла в Вильнюсе и завершилась в пользу гостей — 2:0. На третьей минуте отличился игрок ЦСКА Бактийор Зайнутдинов, а в конце игры забил Исламбек Куат. Ранее сборные Германии и Испании сыграли вничью в Лиге наций.