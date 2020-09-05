«Даже мысли не было обратиться в суд»: Месси согласился остаться в «Барселоне» и покинуть клуб в конце сезона

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси останется в команде ещё на один год. Он заявил, что хотел бы уйти уже сейчас, однако не станет платить отступные или же пытаться разрешить спор в судебном порядке. Футболист пожаловался на то, что президент клуба Жозеп Бартомеу обещал отпустить его по окончании прошлого сезона, но не сдержал слово.

Лионель Месси принял решение остаться в «Барселоне» на ещё один сезон. Шестикратный обладатель «Золотого мяча» рассказал изданию Goal.com, что не будет покидать команду прямо сейчас. Аргентинский футболист также подробно объяснил, почему не намерен продолжать свою карьеру в каталонском клубе, и обвинил президента клуба Жозепа Марию Бартомеу в том, что тот не сдержал своё обещание отпустить нападающего в конце прошлого сезона.

«Я остаюсь в «Барселоне». Моё желание уйти не повлияет на моё отношение к команде. Я буду дальше выкладываться по полной. Я всегда хочу побеждать, я люблю соревноваться и не люблю проигрывать», — заявил футболист.

Возможный уход Месси из команды, в которой он провёл всю свою профессиональную карьеру, был главной темой футбольного межсезонья. То, что один из лучших игроков в истории твёрдо решил покинуть «Барселону», уже давно не было секретом, и болельщикам оставалось только обсуждать, когда и при каких обстоятельствах это произойдёт.

Месси признался, что размышлял об уходе из клуба в течение года, и крупное поражение от «Баварии» со счётом 2:8 в последнем розыгрыше Лиги чемпионов не было единственной причиной, побудившей его на такой шаг. Свои намерения аргентинец не скрывал от Бартомеу и прямо говорил ему о желании сменить обстановку.

По словам Месси, президент «Барселоны» всё время откладывал обсуждение этой темы и обещал футболисту, что в конце сезона обязательно отпустит его в соответствии с условиями контракта. Однако когда аргентинец захотел уйти и уведомил клуб о своём решении по бюрофаксу, Бартомеу, как утверждает спортсмен, не сдержал своё слово: он заявил Месси, что отпустит его только в случае выплаты €700 млн отступных, чего футболист сделать никак не мог.

«Весь год я говорил президенту, что хочу уйти, что пришло время для поиска новых целей и новых направлений в моей карьере. В то время он говорил, что мы поговорим, но позже, ещё что-то говорил, но ничего не произошло. Бартомеу не объяснил мне, что он имел в виду. Отправка бюрофакса была официальным заявлением о том, что я хочу уйти, что я свободен и не буду продлевать контракт на ещё один дополнительный сезон. Я не хотел устраивать скандал и идти против клуба, а только официально оформить своё решение», — рассказал Месси.

Аргентинец имел возможность разорвать контракт до 10 июня, однако он не воспользовался этой опцией из-за того, что «Барселона» ещё продолжала играть в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Когда этот срок прошёл, Месси продолжал верить обещаниям Бартомеу, что он отпустит игрока по окончании сезона.

У шестикратного обладателя «Золотого мяча» оставался всего один вариант покинуть «Барселону» прямо сейчас — это начать судебное разбирательство против своего клуба и добиться положительного для себя решения. Однако Месси не решился на такой шаг из уважения к команде, в которой хотел завершить свою футбольную карьеру.

«Моим единственным выходом стал иск. Но я бы никогда не подал в суд на «Барселону», потому что я люблю этот клуб, он давал мне всё с момента моего появления. Это команда моей жизни, я прожил её здесь. «Барселона» отдала мне всё, и я отдавал ей себя полностью. У меня даже мысли такой не возникало, чтобы обратиться в суд», — заявил Месси.

Футболист признался, что вся эта ситуация с уходом из «Барселоны» далась ему слишком тяжело. Он заявил, что вся семья не могла сдержать слёз, когда он объявил о намерении покинуть команду и переехать в другой город, где он сможет продолжить карьеру.

Месси отметил, что больше всего хочет завоёвывать новые титулы, играть на самом высоком уровне и быть частью спортивного проекта, который ставит перед собой только самые амбициозные задачи. Однако, по его словам, «Барселона» таким проектом уже не является, и в этом в том числе виновато руководство клуба во главе с Бартомеу. Тем не менее Месси намерен возобновить тренировки под руководством нового наставника Роналда Кумана и постараться выиграть трофеи в свой последний сезон в «Барселоне».