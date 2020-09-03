Визит отца Лионеля в Испанию и совет Гвардиолы: как развивается ситуация вокруг возможного ухода Месси из «Барселоны»

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе провёл переговоры с руководителями клуба и попытался убедить их снизить сумму отступных за уход своего сына из команды. По информации СМИ, сторонам не удалось прийти к какому-либо соглашению. Тем временем появились сообщения, что «Манчестер Сити» согласовал с аргентинцем пятилетний контракт на €700 млн. Однако в то же время ходят слухи, что тренер команды Хосеп Гвардиола посоветовал футболисту остаться в стане сине-гранатовых и завершить там карьеру.

«Мой сын не остаётся»

Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси Хорхе прилетел в Испанию, чтобы обсудить с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу будущее сына. Сообщается, что он намеревался уговорить каталонцев отпустить футболиста без судебного разбирательства, однако стороны не сумели договориться.

Месси-старший не стал комментировать итоги встречи, лишь коротко отметив: «Мой сын не остаётся».

Тем временем вокруг будущего аргентинца продолжает ходить множество слухов, порой противоречащих друг другу. Одним из наиболее вероятных сценариев является его переход в английский «Манчестер Сити». По информации британских СМИ, Месси уже якобы согласовал контракт с новой командой, рассчитанный на пять лет. Три из них форвард проведёт в Английской премьер лиге (АПЛ), а оставшиеся два — в американском «Нью-Йорк Сити», также принадлежащем владельцам «горожан».

Общая сумма контракта якобы составляет €700 млн. Часть денег может быть выплачена футболисту в виде акций холдинга City Football Group, хотя данный пункт пока не утверждён.

Косвенным доказательством скорого трансфера аргентинца в «Манчестер Сити» может являться и информация, предоставленная журналистом Марсело Бехлером. По его данным, в английском клубе уже началась подготовка к презентации новичка. Для этого были запрошены архивные записи его выступлений.

При этом по другим сведениям руководство шестикратного чемпиона Англии намерено отказаться от трансфера. Дело в том, что контракт Месси с «Барселоной» заканчивается летом следующего года, а сумма отступных составляет €700 млн. Проанализировав свои финансовые возможности, «горожане» пришли к выводу, что столь дорогостоящая покупка им не по карману.

Если верить Mundo Deportivo, в ситуацию вмешался главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Сообщается, что он посоветовал Месси не только не покидать сейчас стан сине-гранатовых, но и вовсе завершить в нём карьеру.

Между тем «Барселона», если верить источникам ESPN, может отпустить его уже сейчас, но только в том случае, если он не будет заключать новый контракт до истечения срока предыдущего. Таким образом, Лионель останется без зарплаты на целый сезон, но покинет команду без громкого разбирательства.

Ранее в качестве ещё одного варианта продолжения карьеры Месси назывался «Интер». В качестве подтверждения сообщалось, что футболист якобы даже успел присмотреть себе квартиру в Милане. Однако спортивный директор Пьеро Аузилио опроверг информацию об интересе клуба к аргентинцу. По его словам, любая команда хотела бы видеть в своём составе такого игрока, но на данный момент никаких переговоров на эту тему не ведётся.

«Самое большое предательство в истории футбола»

С развитием ситуации атмосфера вокруг Месси накаляется всё больше. Часть болельщиков и экспертов приняла сторону футболиста, считающего, что в бедах «Барселоны» виновато её руководство. Некоторые фанаты даже устраивали митинги с призывом покинуть свой пост Бартомеу и оставить капитана в команде.

Но есть и те, кто считает неправым аргентинца, который защищал цвета команды на протяжении 20 лет. Так, испанский журналист Эду Агирре резко раскритиковал намерение Месси.

«Я считаю, Месси совершает самое большое предательство в истории футбола. Болельщики «Барселоны» этого не заслуживают. Месси бросает их. Он бежит с тонущего корабля», — цитирует Агирре Marca.

В то же время в самой «Барселоне» надеются на то, что нападающий одумается. И дело не только в том, что команда может лишиться выдающегося нападающего, но и в атмосфере в коллективе. В последнее время аргентинец неоднократно выступал от лица коллектива, выражая недовольство по тем или иным вопросам. Предполагается, что уход лидера не поспособствует нормализации ситуации.

«Сейчас в команде царит беспорядок, происходит много странного. Хаос. Я не говорил об этом ни с ним, ни с клубом, поэтому, честно говоря, ничего не знаю. Но если Месси действительно уйдёт, это станет сильнейшим ударом для команды и клуба. Посмотрим, что будет, когда я вернусь после игр сборной... Надеюсь, он всё ещё будет здесь, но это зависит не от меня. Лионель всё ещё в групповом чате», — рассказал Fox Sports полузащитник Френки де Йонг.

Кардинально поменяться ситуация в «Барселоне» может лишь с уходом Бартомеу, но выборы нового президента назначены лишь на март 2021 года. Один из кандидатов на этот пост Виктор Фонт призвал стороны урегулировать конфликт, а в случае неудачи хотя бы попытаться сохранить нормальные отношения.

«Пока не наступил конец, всегда есть надежда, ведь так? Поэтому я очень надеюсь, что он поменяет своё решение. Хотя, кажется, это маловероятно. Поэтому, если он всё же уйдёт, необходимо сфокусироваться на том, чтобы сделать процесс перехода максимально гладким, и чтобы та глубокая связь, которая есть между Месси и «Барселоной», осталась, чтобы мы могли тем или иным способом обеспечить продолжение сотрудничества в будущем», — приводит слова Фонта Sky Sports.

Как бы то ни было, надежд на то, что Лионель задержится в «Барселоне», у болельщиков остаётся всё меньше. По сообщению СМИ, он уведомил клуб о том, что не будет принимать участие в предсезонных сборах и уже не прибыл на медицинское обследование и первую тренировку. При этом в соответствии с контрактом, клуб имеет право оштрафовать футболиста на 25% зарплаты в том случае, если он пропустит от 11 до 30 дней.

A young fan waited for Messi to show up to Barca's pre-season training 💔 pic.twitter.com/AjYfOXqLZF — B/R Football (@brfootball) August 30, 2020

Сагу о потенциальном уходе Месси из «Барселоны» уже можно назвать одним из самых громких событий нынешнего года. Пока за трансфер борются сразу несколько клубов, болельщики немецкого «Штутгарта» решили, что их команда также не обойдётся без аргентинца и взяли инициативу в свои руки, запустив в интернете сбор денег на его приобретение. На данный момент из запланированных €900 млн собрано €4,5 тыс. Но в том случае, если этот переход провалится, все средства будут направлены в благотворительную организацию.