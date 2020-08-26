Конфликт с Бартомеу, недовольство Куманом и отступные в €700 млн: Месси может разорвать контракт с «Барселоной»

Лионель Месси в ближайшее время может покинуть «Барселону». По информации испанских СМИ, аргентинский футболист отправил факс в офис клуба, в котором сообщил о желании расторгнуть соглашение в одностороннем порядке. Между тем в руководстве команды якобы ответили, что в данный момент спортсмен не обладает данной возможностью, и выразили надежду на урегулирование конфликта. При этом фанаты коллектива устроили акцию протеста и призвали президента клуба Хосепа Марию Бартомеу покинуть свой пост.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, по информации СМИ, сообщил о желании покинуть «Барселону». Как сообщает испанское издание Marca, аргентинский футболист уведомил руководство клуба, что намерен использовать специальный пункт в контракте и расторгнуть соглашение с командой, в которой провёл около 20 лет. Тем не менее боссы «блауграны» заявили, что на данный момент у спортсмена уже нет такой возможности и объявили, что отпустят его только в случае выплаты отступных в размере €700 млн.

Новости о возможном уходе Месси стали поступать уже на следующий день после окончания четвертьфинального матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной». Испанский коллектив потерпел унизительное поражение со счётом 2:8 и продлил серию неудачных выступлений на международной арене. В последний раз каталонцы выходили в финал турнира (и одерживали победу) в 2015 году, когда цвета команды защищали Хави, Неймар и Дани Алвес.

По информации радиостанции COPE, Месси был недоволен положением дел в клубе и отказывался продолжать выступать за него в том случае, если в руководстве не произойдут изменения. Это стало своего рода напоминанием о требованиях аргентинца, которые, по информации СМИ, он выдвигал в феврале 2020 года. После конфликта со спортивным директором Эриком Абидалем форвард якобы призывал уйти в отставку президента «Барселоны» Хосепа Марию Бартомеу, а также назначить на должность главного тренера Хави.

Тогда требования Месси не были услышаны, а конфликт, судя по всему, не был разрешё. И это несмотря на то, что Бартомеу лично провёл беседы со спортивным директором и футболистом. Уже тогда сообщалось, что легендарный игрок может покинуть клуб летом, если решит активировать специальную опцию в соглашении и уведомит об этом руководство. По разным данным, футболист должен был сделать это не позднее 10 июня.

Однако в дело вмешалась пандемия коронавируса, в связи с которой сроки проведения национальных и международных первенств заметно сместились. В итоге свой первый матч после рестарта «Барселона» провела лишь 13 июня, а Месси сосредоточился на окончании сезона в чемпионате Испании и Лиги чемпионов. К слову, в обоих турнирах каталонцы потерпели фиаско. Сначала уступили золото «Реалу» в Примере, а затем вылетели из еврокубка.

Спустя трое суток после фиаско на «Да Луш» был отправлен в отставку главный тренер Кике Сетьен, которого сменил бывший наставник сборной Нидерландов Рональд Куман. Можно было подумать, что легенда «Барселоны» сможет оказать положительное влияние на атмосферу внутри команды и убедить Месси пересмотреть своё решение об уходе, но всё сложилось иначе. Уже после первой встречи между аргентинцем и голландцем появились сведения, что Лионель лично уведомил специалиста о желании покинуть клуб.

Как сообщалось впоследствии, общение проходило не во враждебной, но в напряжённой атмосфере. В ходе беседы Куман уведомил Месси, что ветераны коллектива не будут иметь привилегий и будут вынуждены работать наравне с молодыми футболистами. Это возмутило Лионеля, ведь предыдущие наставники зачастую подстраивались под требования лидеров в некоторых вопросах. Тот же Эрнесто Вальверде зачастую давал дополнительные выходные и старался не нагружать спортсменов сверх меры.

После этого ситуация лишь ухудшалась. Информация о содержании беседы между игроком и тренером быстро оказалась в сети, что вызвало бурю негодования со стороны Месси. Куман всеми силами пытался сгладить ситуацию, постоянно напоминая о значимости Лионеля для команды и его месте в истории «Барселоны», но все попытки специалиста оказались тщетны. 25 августа издание Marca сообщило о том, что спортсмен отправил в «Барселону» официальный факс, в котором уведомил о желании расторгнуть действующее соглашение.

Примечательно, что спортсмена поддержали не только бывшие, но и действующие партнёры по команде. Так, экс-капитан «блауграны» Карлес Пуйоль написал сообщение в Twitter, в котором выразил восхищение и уважение Месси. Впоследствии его прокомментировал Луис Суарес, разместив эмодзи с аплодисментами. Также на сторону Лионеля встал экс-форвард сборной Англии Гари Линекер, а президент Каталонии Жоаким Торра-и-Пла поблагодарил его за годы, проведённые в «Барселоне».

Как сообщили СМИ, в команде подтвердили получение факса от Месси и уведомили спортсмена, что у того нет юридических оснований требовать разрыва соглашения. При этом в качестве дедлайна для подачи подобного запроса указывалось не 10 июня, а 30 мая.

В клубе якобы выразили надежду, что отношения с футболистом нормализуются, и Месси продолжит выступать за «Барселону». В противном случае, Лионель может уйти, но только при условии выплаты суммы отступных, которая составляет €700 млн. Стоит отметить, что в условиях финансового фейр-плей вряд ли кто-то либо способен потратить подобные средства.

Безусловно, на данный момент в руководстве «Барселоны» предпочитают не думать о возможном уходе Месси и рассчитывают на благоприятное развитие событий. Но если аргентинец не изменит своего решения и будет требовать отпустить его, клубу всё же придётся пойти на это. Как минимум, по той причине, что крайне нерентабельно держать на скамейке игрока с зарплатой около €40 млн в год.

Ранее неоднократно говорилось об интересе к Месси со стороны ряда европейских коллективов, причём чаще других упоминался «Интер». Возможно, Лионель действительно загорелся идеей одержать очередную победу над своим извечным противником Криштиану Роналду и прервать гегемонию «Ювентуса» в Серии А, но этот вариант развития событий кажется маловероятным. Итальянский чемпионат вряд ли подходит для него, а совместная работа с требовательным Антонио Конте не сулит ничего хорошего.

В свою очередь, переход в «Манчестер Сити» кажется немного более реалистичным и интригующим. Как минимум, по той причине, что его возглавляет Хосеп Гвардиола, сыгравший огромную роль в становлении Месси. Воссоединение аргентинца с испанским наставником стало бы историческим событием, а победа в Лиге чемпионов окончательно сняла бы все вопросы о звании лучшего игрока в истории футбола.

Тем не менее на данный момент более реальным кажется уход из «Барселоны» не Месси, а Бартомеу. Спустя несколько часов после появления шокирующей новости об уходе Лионеля фанаты сине-гранатовых собрались у офиса и стадиона клуба и принялись требовать отставки действующего президента. И это при том, что уже в июне 2021-го состоятся выборы нового главы «блауграны», фаворитом которых считается Виктор Фонт.