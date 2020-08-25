Пуйоль поддержал желание Месси покинуть «Барселону»

Короткая ссылка
Легендарный футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал бывшего одноклубника Лионеля Месси, который решил покинуть каталонский клуб.
Пуйоль поддержал желание Месси покинуть «Барселону»
  • Reuters

«Уважаю и восхищаюсь, Лео. Я полностью поддерживаю тебя, друг», — написал Пуйоль на своей странице в Twitter.

Аргентинец решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке по окончании каждого сезона.

В прошлом сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 гола и 26 результативных передач. Его контракт действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отпустит Месси только за €700 млн и готова судиться с аргентинцем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить