Пуйоль поддержал желание Месси покинуть «Барселону»

Легендарный футболист «Барселоны» Карлес Пуйоль поддержал бывшего одноклубника Лионеля Месси, который решил покинуть каталонский клуб.

«Уважаю и восхищаюсь, Лео. Я полностью поддерживаю тебя, друг», — написал Пуйоль на своей странице в Twitter.

Аргентинец решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке по окончании каждого сезона.

В прошлом сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 гола и 26 результативных передач. Его контракт действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» отпустит Месси только за €700 млн и готова судиться с аргентинцем.