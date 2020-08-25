Пуйоль поддержал желание Месси покинуть «Барселону»
- Reuters
«Уважаю и восхищаюсь, Лео. Я полностью поддерживаю тебя, друг», — написал Пуйоль на своей странице в Twitter.
Аргентинец решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей расторгнуть соглашение в одностороннем порядке по окончании каждого сезона.
В прошлом сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 гола и 26 результативных передач. Его контракт действует до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» отпустит Месси только за €700 млн и готова судиться с аргентинцем.