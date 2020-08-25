Экс-президент «Барселоны» назвал возможный уход Месси большим позором, чем разгром от «Баварии»

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Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар заявил, что желания аргентинского форварда Лионеля Месси покинуть каталонский клуб недостаточно для того, чтобы он смог уйти.
Экс-президент «Барселоны» назвал возможный уход Месси большим позором, чем разгром от «Баварии»
  • Reuters

«Месси не сможет уйти, он уйдёт в 2021 году. Я видел контракт, там всё очень ясно. Действие пункта истекло в июне, его назад не вернуть. Здесь решать клубу, а не игроку. Я очень люблю Месси, но «Барселону» люблю ещё больше. Пускай платят отступные €700 млн. Я понимаю, что окружение оказывает на Лионеля давление, потому он хочет уйти. Но будь я президентом «Барселоны», я бы не уступил ни одного евро. Если Месси уйдёт дешевле, чем его отступные, это будет унизительнее, чем 2:8 от «Баварии». Я бы предпочёл, чтобы в следующем году он ушёл бесплатно, чем в этом за €699 млн», — цитирует Гаспара Marca.

«Барселона» проиграла «Баварии» со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов, после чего появились слухи о желании Месси покинуть команду. 25 августа аргентинец официально обратился в клуб с просьбой активировать опцию об уходе, однако она истекла в июне.

Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» собираются у «Камп Ноу» с требованием отставки Бартомеу.

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