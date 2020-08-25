Экс-президент «Барселоны» назвал возможный уход Месси большим позором, чем разгром от «Баварии»

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар заявил, что желания аргентинского форварда Лионеля Месси покинуть каталонский клуб недостаточно для того, чтобы он смог уйти.

«Месси не сможет уйти, он уйдёт в 2021 году. Я видел контракт, там всё очень ясно. Действие пункта истекло в июне, его назад не вернуть. Здесь решать клубу, а не игроку. Я очень люблю Месси, но «Барселону» люблю ещё больше. Пускай платят отступные €700 млн. Я понимаю, что окружение оказывает на Лионеля давление, потому он хочет уйти. Но будь я президентом «Барселоны», я бы не уступил ни одного евро. Если Месси уйдёт дешевле, чем его отступные, это будет унизительнее, чем 2:8 от «Баварии». Я бы предпочёл, чтобы в следующем году он ушёл бесплатно, чем в этом за €699 млн», — цитирует Гаспара Marca.

«Барселона» проиграла «Баварии» со счётом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов, после чего появились слухи о желании Месси покинуть команду. 25 августа аргентинец официально обратился в клуб с просьбой активировать опцию об уходе, однако она истекла в июне.

Ранее сообщалось, что фанаты «Барселоны» собираются у «Камп Ноу» с требованием отставки Бартомеу.