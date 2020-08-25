Источник: «Барселона» отпустит Месси только за €700 млн и готова судиться с аргентинцем

Испанская «Барселона» не собирается расставаться с 33-летним аргентинским нападающим команды Лионелем Месси.

Об этом сообщает журналист Вероника Брунати в своём Twitter. По информации источника, каталонцы не собираются отпускать футболиста меньше чем за сумму в €700 млн, которая прописана в его контракте в качестве отступных. Если же Месси попробует расторгнуть соглашение в одностороннем порядке, то «Барселона» готова судиться с игроком.

Футболист решил воспользоваться опцией в контракте, позволяющей ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. Однако эта опция действует только до 10 июля каждого года.

В прошлом сезоне 33-летний Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 гола и 26 результативных передач. Контракт аргентинца с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» попытается юридически заблокировать право Месси расторгнуть контракт.