СМИ: «Барселона» попытается юридически заблокировать право Месси расторгнуть контракт
- Reuters
Об этом сообщает Football Espana. По информации источника, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу намерен юридическим путём заблокировать возможность расторжения контракта Месси с «Барселоной».
33-летний аргентинский футболист решил воспользоваться опцией в контракте, которая позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.
В прошлом сезоне Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Ранее в «Барселоне» подтвердили намерение Месси покинуть клуб.