СМИ: «Барселона» попытается юридически заблокировать право Месси расторгнуть контракт

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Руководство испанской «Барселоны» проведёт экстренное заседание совета директоров из-за получения запроса на уход из клуба от аргентинского нападающего Лионеля Месси,
СМИ: «Барселона» попытается юридически заблокировать право Месси расторгнуть контракт
  • Reuters

Об этом сообщает Football Espana. По информации источника, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу намерен юридическим путём заблокировать возможность расторжения контракта Месси с «Барселоной».

33-летний аргентинский футболист решил воспользоваться опцией в контракте, которая позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

В прошлом сезоне Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. 

Ранее в «Барселоне» подтвердили намерение Месси покинуть клуб.

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