СМИ: «Барселона» попытается юридически заблокировать право Месси расторгнуть контракт

Руководство испанской «Барселоны» проведёт экстренное заседание совета директоров из-за получения запроса на уход из клуба от аргентинского нападающего Лионеля Месси,

Об этом сообщает Football Espana. По информации источника, президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу намерен юридическим путём заблокировать возможность расторжения контракта Месси с «Барселоной».

33-летний аргентинский футболист решил воспользоваться опцией в контракте, которая позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона.

В прошлом сезоне Месси принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 31 забитого мяча и 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее в «Барселоне» подтвердили намерение Месси покинуть клуб.